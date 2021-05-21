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21 мая
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Шоу-бизнес
Мечтающую о детях Бузову больно задела новость о беременности жены Тарасова: Бесят ужасно

Мечтающую о детях Бузову больно задела новость о беременности жены Тарасова: Бесят ужасно

Накануне стало известно, что скоро бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов снова станет отцом.

Продолжение: Назло бывшему? Бузова похвасталась кольцом на "том самом" пальце

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Радостную новость футболист и его супруга, модель и блогера Анастасия Костенко, сообщили в соцсетях. Пара готовится к рождению третьего малыша, он должен появиться на свет в конце 2021 года. У супругов уже подрастают двое дочерей – двухлетняя Милана и Ева, которой недавно исполнился год. Для Дмитрия Тарасова этот ребенок станет четвертым, у него также подрастает девочка от первого брака.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Ольга Бузова странно отреагировала на новость о скором прибавлении в семье бывшего возлюбленного. Артистка опубликовала в личном блоге фотографию, на которой большую часть кадра занимает ее обнаженная попа. Поклонники не оценили откровенность поющей ведущей. "Когда у бывшего 4й ребенок на подходе, а тебе нечего выставить (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – писали звезде в комментариях.

Вероятно, подобные высказывания еще сильнее задели Ольгу Бузову, поэтому она решила оправдаться за снимок с голой попой. По словам артистки, у нее хорошая фигура, над которой она работает с 13 лет. Звезда отметила, что не фотошопит кадры, лишь иногда замазывает прыщи. Певица подчеркнула, что к 35 годам приняла особенности своего тела, и ей нечего стесняться, хотя кое-что и раздражает.

"У меня большие коленки, они меня бесят ужасно, но кость не сломать", – заявила Бузова.

Стоит отметить, что артистка неоднократно отмечала, что мечтает о детях. При этом звезда намекала, что имеет проблемы со здоровьем, из-за которых легко забеременеть у нее вряд ли получится.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 мая 2021, 11:50 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Концерт Бузовой в гей-клубе закончился под утро массовой оргией

комментарии

Ответить:

Гость747420
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Понятно злится, но и обманывать не надо ,что у неё такая огромная попа , 19 мая писали про неё "худоба,аж ребра видны" ,показывали бузову где она рекламировала серый костюм и сумку ,что стояла на тощих ногах ,попа естественно подстать всему остальному ,а через день ВДРУГ откуда взялась большая попа ?? Чудес не бывает, что за ночь такое может произойти ?Фотошоп ,им пользуется бузова всегда ,где захочет убавит, в области талии, где захочет прибавит ,как сейчас попу Конечно это фото не хвастовство тренеру ,а злость ,что жизнь у неё не состоялась,развртная жизнь в притоне не прошла бесследно
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