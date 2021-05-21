Мечтающую о детях Бузову больно задела новость о беременности жены Тарасова: Бесят ужасно

Накануне стало известно, что скоро бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов снова станет отцом.

Радостную новость футболист и его супруга, модель и блогера Анастасия Костенко, сообщили в соцсетях. Пара готовится к рождению третьего малыша, он должен появиться на свет в конце 2021 года. У супругов уже подрастают двое дочерей – двухлетняя Милана и Ева, которой недавно исполнился год. Для Дмитрия Тарасова этот ребенок станет четвертым, у него также подрастает девочка от первого брака.

Ольга Бузова странно отреагировала на новость о скором прибавлении в семье бывшего возлюбленного. Артистка опубликовала в личном блоге фотографию, на которой большую часть кадра занимает ее обнаженная попа. Поклонники не оценили откровенность поющей ведущей. "Когда у бывшего 4й ребенок на подходе, а тебе нечего выставить (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – писали звезде в комментариях.

Вероятно, подобные высказывания еще сильнее задели Ольгу Бузову, поэтому она решила оправдаться за снимок с голой попой. По словам артистки, у нее хорошая фигура, над которой она работает с 13 лет. Звезда отметила, что не фотошопит кадры, лишь иногда замазывает прыщи. Певица подчеркнула, что к 35 годам приняла особенности своего тела, и ей нечего стесняться, хотя кое-что и раздражает.

"У меня большие коленки, они меня бесят ужасно, но кость не сломать", – заявила Бузова.

Стоит отметить, что артистка неоднократно отмечала, что мечтает о детях. При этом звезда намекала, что имеет проблемы со здоровьем, из-за которых легко забеременеть у нее вряд ли получится.