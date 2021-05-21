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Шоу-бизнес
Назло бывшему? Бузова похвасталась кольцом на "том самом" пальце

Назло бывшему? Бузова похвасталась кольцом на "том самом" пальце

Ольга Бузова после новости о беременности жены Дмитрия Тарасова улетела на отдых. "Психанула", – заявила звезда.

Продолжение: "Украла у Давы": Бузова в огромных трусах рассмешила народ
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В личном блоге артистка поделилась кадрами, сделанными в гостиничном номере. Звезда показала лепестки роз, рассыпанные на полу, а также послание "Я с тобой" и сердечко. "Вот так меня встречают", – похвасталась знаменитость. Девушка не уточнила, кто именно подготовил для нее столь трогательный сюрприз.

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Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

В "Сторис" своего инстаграм-аккаунта Ольга Бузова опубликовала видео, на котором греется у камина. "Тут я буду сидеть вечерами", – подчеркнула поющая ведущая. Артистка как бы невзначай помахала рукой в кадре, продемонстрировав на безымянном пальце правой руки кольцо с увесистым камнем. "У меня будет дом и камин, и дети, и большая собака", – отметила звезда.

Пользователи Сети предположили, что подобным образом Ольга Бузова отреагировала на новость об очередной беременности жены Дмитрия Тарасова. Накануне пара объявила, что в конце 2021 года у них появится третий малыш.

Сразу после этого Ольга Бузова опубликовала в своем блоге провокационный снимок, на котором большую часть кадра заняли ее обнаженные ягодицы. В комментариях подписчики затравили артистку, заявив, что подобные публикации выглядят как жалкая попытка доказать бывшему мужу, что все отлично, хотя это и не так.

Стоит отметить, что Бузова неоднократно заявляла, что мечтает о детях. Правда, по слухам, у артистки есть проблемы со здоровьем, которые пока не позволяют ей стать мамой.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 мая 2021, 12:40 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в "голом" платье потрясла мужчин в Баку

комментарии

Ответить:

Гость747420
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Это старое кольцо ,что Бузова одевает всегда, когда ей хочется тупо показать,что у неё кто то есть ,ВОТ не было,а сейчас ВДРУГ появился, тайный ухажер и сразу кольцо одел НЕТ вначале отнял у Бузовой ,а потом одел ,как можно быть такой идиоткой и все время показывать ,разыгрывать этот идиотизм, с одним и тем же кольцом, полный тупизм ,больного на голову человека, но на этом не заканчивается идиотизм ,там пойдет признание из лепестков роз,а вечером салют НУ наверно на этом весь маразм 🤡 заканчивается Завтра или сегодня поздно надо идти в питейное заведение и нажираться ,как всегда
Гость736978
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А кому помахала-то? По-моему это ей все давно помахали и пошли своей дорогой, а она все топчется в своём <цензура>
Гость743528
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Глубоко наплевать на Бузову и ей подобных.
Гость747420
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Тина Синюшная
Что ты дура сохнешь по Тарасову? Странее атомной войны. Гуэмплен. Что, нормальных и красивых парней- нет?
Можно подумать,что это существо бузова, красавица и тем более умница Вся искусственная , лицо все в пластике ,волосы килограммами, висят на плечах ,как нарастила , а про прошлое в притоне ,не каждый будет жить с таким багажом пошлятины ,да и детей скорее не будет и кому это чмо нужна? смешно , что пишите ,ей ещё и красавца надо,да ей хотя бы кого то найти Можно подумать,что у неё завались мужчин,а ведь нет никого
Гость731946
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Слабоумная бузиха все повторяет за Киркоровым, все его слова- камин, собака, дети,
Бустобрехша, разводит подписоту, что бы они кипятком писали в штаны какая Бузова великая
Гость747420
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Бузова опять тупит ,так с кольцом было в клинике , когда лежала после расставания с Дави Тоже самое , эта дура не отходит от своего заезженного сценария ,что то плохо у неё, так сразу одевает, одно и тоже кольцо НУ, а лепестки у пиарщика всегда в мешке, на видном месте ,он возит за собой ,тоже одно и тоже, а вечером ждем салют ,тоже обязательный элемент вранья Бузова с 101 раз будет убеждать ,что у неё ,как всегда есть ,ОПЯТЬ, тайный поклонник СМЕХ,да и только ДВА КЛОУНА 🤡 Хоть кто из двоих может наконец повзрослеть и не так смешить людей ,своим однообразным враньем
Гость731946
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Переработала прос....ка, вечно только пукнет, Уже надо в соцсеть выложить
Гость747420
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Устала отдыхать на одном месте ,поэтому рванула отдыхать, в другом Что она делала последнее время? ДА НИЧЕГО А где её новый проект ,почему она не показывает новое, свое ,как писали,шоу? Опять всё провалила , Теперь с огромным трудом зацепились за шоу в Белоруссии , слово наставница ,что пытаются навязать ,это просто придали значимость,а так просто обычное жюри, хотели приравнять ,тупицу бездарную, как бы к шоу Голос ,там действительно наставники,а здесь опять будет, как на КВН тупить ,ржать показывать свой словесный понос Надо привыкнуть к вранью,что пишут про это убожество
Гость730344
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Может быть Бузова уже является совладелицей или владелицей сайта Дни? Она ведь на самом деле интересна только тупой молодежи, а вы спешите озвучить каждый ее пук.
Тина Синюшная
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Что ты дура сохнешь по Тарасову? Странее атомной войны. Гуэмплен. Что, нормальных и красивых парней- нет?
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