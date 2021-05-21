Назло бывшему? Бузова похвасталась кольцом на "том самом" пальце

В личном блоге артистка поделилась кадрами, сделанными в гостиничном номере. Звезда показала лепестки роз, рассыпанные на полу, а также послание "Я с тобой" и сердечко. "Вот так меня встречают", – похвасталась знаменитость. Девушка не уточнила, кто именно подготовил для нее столь трогательный сюрприз.
В "Сторис" своего инстаграм-аккаунта Ольга Бузова опубликовала видео, на котором греется у камина. "Тут я буду сидеть вечерами", – подчеркнула поющая ведущая. Артистка как бы невзначай помахала рукой в кадре, продемонстрировав на безымянном пальце правой руки кольцо с увесистым камнем. "У меня будет дом и камин, и дети, и большая собака", – отметила звезда.
Пользователи Сети предположили, что подобным образом Ольга Бузова отреагировала на новость об очередной беременности жены Дмитрия Тарасова. Накануне пара объявила, что в конце 2021 года у них появится третий малыш.
Сразу после этого Ольга Бузова опубликовала в своем блоге провокационный снимок, на котором большую часть кадра заняли ее обнаженные ягодицы. В комментариях подписчики затравили артистку, заявив, что подобные публикации выглядят как жалкая попытка доказать бывшему мужу, что все отлично, хотя это и не так.
Стоит отметить, что Бузова неоднократно заявляла, что мечтает о детях. Правда, по слухам, у артистки есть проблемы со здоровьем, которые пока не позволяют ей стать мамой.
Популярные темы форума
Что думаете о Маниже?
Что подарить мужу лудоману?
Филлеры
Вкусненькое
Муж стал выпивать
СССР
Предатели
Бьёт муж
Кто изменяет чаще?
А вы встречали абьюзеров?