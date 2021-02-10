Гоген Солнцев в инвалидной коляске появился на телевидении после лечения в клинике

Скоро в эфире телеканала "Россия 1" покажут новый выпуск ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир", в съемках которого приняли участие Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович. Шоумен разместил в своем инстаграм-аккаунте анонс передачи.
Судя по кадрам, Гоген появился в студии ток-шоу в инвалидной коляске. Фрику, который накануне съемок покинул лечебницу, помогли сесть на диван. Устроившись поудобнее, Солнцев набросился на свою престарелую супругу с обвинениями. Он также заявил, что намерен развестись с Екатериной.
Интернет-пользователи не стали относиться серьезно к новой драме Гогена. Многие признались, что с нетерпением ждали продолжение так называемого сериала, главные роли в котором играют Солнцев и Терешкович. "Я считаю, Гоген и Катя заслуживают "Оскар", "Ура! Новая серия!", "Это что-то новенькое", – шутят поклонники.
Еще вчера Гоген Солнцев публиковал в "Инстаграм" интимный снимок с женой. Фрик показал, как Екатерина Терешкович прижимается к нему и вытягивает губы для поцелуя. Этим кадром шоумен дал понять, что до сих пор испытывает чувства к супруге.
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