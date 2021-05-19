Собчак приложила Борисову за наплевательское отношение к дочери: Ну и собаку угостили

На днях 13-летняя дочь Полина Даны Борисовой изрезала себя до крови.

О случившемся телеведущая рассказала в своем инстаграм-аккаунте. По ее словам, наследница делает это уже не первый раз. Последние несколько месяцев они пытались справиться с проблемой с помощью психологов и психиатров, однако это не помогло.

При этом Дана Борисова отметила, что специалисты не видят у Полины суицидальных наклонностей. Стоит отметить, что некоторые эксперты называют селфхарм признаком психического расстройства. По словам телеведущей, дочку отправили в хорошую клинику, где о ней позаботятся врачи.

Впрочем, некоторых шокировала подача информации в блоге Даны Борисовой. Например, артистка сняла на видео вещи подростка, залитые кровью, которую лижет собака звезды – шпиц Мишель. Народ посчитал, что знаменитость наплевательски относится к ребенку, если рассказывает на огромную аудиторию о его проблемах.

Свое возмущение выразила и Ксения Собчак. Она написала, что шокирована "Сторис" в блоге Даны Борисовой. Знаменитость с непониманием отнеслась к тому, что о случившемся телеведущая рассказала подписчикам, причем не забыла наложить фильтры и смайлики.

"Ну и собаку угостили. Интересно девки пляшут", – поразилась Собчак.

Напомним, ранее певица Наталья Штурм заявила, что случившееся с 13-летней Полиной – полностью вина родителей. Артистка уверена, что таким образом несчастный ребенок пытается привлечь внимание к своим проблемам.