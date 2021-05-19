Попытка суицида? Врачи спасают изувечившую себя несовершеннолетнюю дочь Кравец

13-летняя дочь певицы и актрисы Алены Кравец – девочка очень проблемная. Уже сегодня она, что называется, дает прикурить родителям. А что будет дальше?!

"Я не могу совладать с дочкой, – еще недавно жаловалась Алена. – Она убегает из школы, заводит романы со взрослыми парнями. Боюсь, что скоро забеременеет! У нее развилась клептомания, и даже помощь психолога не помогает справиться. А недавно домработница нашла у нее письма и записки, которые дочка пишет сама себе. Судя по всему, мы с отцом ей просто мешаем и она хочет от нас избавиться, поскольку понимает, что является наследницей наших капиталов и недвижимости. Она методично добивает нас своими выходками!"

"Меня особенно бесят сайты и группы в Сети (и стоящие за ними взрослые!), где подростков подготавливают, учат насилию над собой и близкими, поощряют и распространяют детское порно, – негодует звезда. – Именно поэтому мы всячески пытались контролировать активность дочки в Интернете, запрещали ей пользоваться соцсетями, за исключением вопросов образования, наказывали временным лишением доступа в интернет. Но все тщетно"

Очередная выходка не заставила себя долго ждать – непокорная и взбалмошная девочка, вероятно, совершила попытку суицида. Алена Кравец поняла это по следам на теле и пятнам крови повсюду. Сегодня с изувечившей себя наследницей звезды работают психологи и врачи.

А сама Алена вздыхает: "Я уже сама на себя готова наложить руки от происходящего, – плачет Кравец. – Мне кажется, что дальше будет только хуже и однажды дочь или доведет желаемое до конца, или убьет нас с отцом. Совладать мы с ней больше не можем – этот чертов переходный подростковый возраст! Знаю, что похожие проблемы были и в семье Даны Борисовой и других известных людей".