Кожа и блонд: кардинально сменившая имидж Климова превратилась в звезду "Содержанок"

Екатерина Климова удивила поклонников необычным преображением.

Накануне в личном блоге артистки появились кадры со съемок. Звезда предстала с короткими волосами цвета блонд. Артистка примерила на себя образ роковой соблазнительницы в кожаных ботфортах и мини-платье черного цвета. На втором видео Екатерина Климова была уже в более привычном виде. На звезду надели длинное серебряное платье и белый пиджак.

В Сети актрису тут же сравнили со звездой сериала "Содержанки" Дарьей Мороз. Со светлыми волосами и короткой стрижкой артистка действительно очень похожа на экс-супругу Константина Богомолова. На видео, которые появились в инстаграм-аккаунте Климовой, совпало даже выражение лица – актрис легко можно перепутать.

Напомним, ранее знаменитость рассказала, какие мужчины ей нравятся. После развода в 2019 году артистка не стремится заводить новые отношения. При этом, по словам звезды, она обожает, когда за ней ухаживают мужчины. Правда, актриса не терпит внимания женатых – для нее это табу.

По словам 43-летней Екатерины Климовой, она не знает универсального способа, который бы помог добиться ее расположения. Артистка отметила, что не так часто влюбляется, однако уверена, что это нежное чувство у всех проявляется по-разному.