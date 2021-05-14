Живет прошлым: исхудавший экс-муж Климовой оставил мрачное послание в день рождения

Гела Месхи встревожил сообщением. В день рождения артиста преследовали грустные мысли.

Гела Месхи накануне отпраздновал 35-летие. В важный для себя день экс-супруг Екатерины Климовой оставил мрачное послание. В личном "Инстаграм" артист опубликовал собственный черно-белый портрет. В подписи к снимку Месхи отметил, что не живет настоящим и это большая ошибка.

По словам экс-мужа Климовой, можно не заметить, как проходит жизнь, если постоянно оглядываться на минувшие события. Месхи пришел к выводу, что важно думать именно о сегодняшнем дне.

Заявление Гелы Месхи заинтриговало фанатов. Подписчики не поняли, почему артист грустит в день рождения. Пользователи Сети считают, что знаменитости следует поскорее устроить личную жизнь. Многие выразили сожаление из-за того, что его союз с Екатериной Климовой распался.

Напомним, Климова и Месхи стали мужем и женой в середине 2015 года. Через пару месяцев после бракосочетания у пары появилась дочь. Малышку назвали Белла. Месхи был третьим мужем Климовой.

В 2019-м стало известно о разводе Екатерины и Гелы. О причинах расставания звезд до сих пор толком ничего не известно. Общаясь с журналистами, экс-супруги всегда стараются обойти эту тему стороной. На вопросы Климова отвечает, что всему виной загруженность на работе.

Фанаты отметили также, что в последнее время Гела Месхи стал хуже выглядеть. Звезда кино и сериалов сильно похудела.