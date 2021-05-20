"Почему надо так примитивно думать?": Киркоров взбесился из-за сравнения любимицы с Лорак

Филипп Киркоров и Наталья Гордиенко стали новыми гостями шоу "Алена, блин!".

Поп-король выступил наставником артистки, представляющей Молдову на "Евровидении". Конкурс проходит в Роттердаме, финал состоится 22 мая.

Стоит отметить, что многие сравнивают подопечную Филиппа Киркорова с Ани Лорак, которой он также помогал готовиться к выступлению на международном музыкальном конкурсе. Впрочем, это артиста ничуть не смущает. По его словам, в шоу-бизнесе все друг у друга что-то заимствуют, порой даже неосознанно.

Однако вопрос о наряде Натальи Гордиенко привел Филиппа Киркорова в ярость! Как отметила Алена Жигалова, поклонники считают, что платье артистки почти идентично тому, что было на Ани Лорак несколько лет назад на этом же конкурсе.

Поп-король заявил, что французская исполнительница будет петь в черном платье, и никто не говорит, что она копирует Эдит Пиаф. "Почему надо так примитивно думать?" – возмутился Киркоров. Артист добавил, что в этом году четыре участника "Евровидения" в серебряных платьях, и он не понимает, почему же сравнивают с Ани Лорак только Наталью Гордиенко.

Журналистка попыталась намекнуть на то, что у подопечной Киркорова музыка также напоминает трек Лорак. Тут уж артист не выдержал и сорвался на грубость.

"Мне ***, кто что говорит. Меня это совершенно не интересует! Я не живу ни воспоминаниями, ни комментариями – я их просто не читаю", – заявил певец.