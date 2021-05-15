Киркоров бросился спасать побитого экс-любовника Бузовой: Не трогай!

Певец Давид Манукян появился в рядах звезд первого эшелона совершенно внезапно. Широкой публике он стал известен после того, как в прессу просочилась информация о его романе с Ольгой Бузовой.
У молодой знаменитости быстро появилась внушительная аудитория, а также возможность сотрудничать с большими состоявшимися артистами. Филипп Киркоров быстро взял юнца под крыло, что спровоцировало множество слухов и инсинуаций касательно того, что звезда эстрады продвигает парня только по просьбе Бузовой.
Сам Киркоров не раз уверял, что видит в Манукяне истинный талант и огонь в глазах. Филипп Бедросович до сих по пор поддерживает с исполнителем хита "Ролекс" теплые отношения.
Недавно певцу пришлось даже заступаться за компаньона. Манукян стал объектом насмешек ведущего Владимира Маркони в новом шоу "Я вижу твой голос" на телеканале Россия 1. Создатель культового проекта "Реутов ТВ" побил экс-любовника Бузовой своей критикой, высмеяв его вокальные навыки.
Филипп Киркоров, созерцавший происходящее, такой юмор не оценил. "Не трогайте Даву! Ему и так уже от Бузовой досталось", — заявил он.
Стоит отметить, что Дава действительно пережил не самый простой период своей жизни после разрыва отношений с исполнительницей песни "Мало половин". Бузова обвинила Манукяна в побоях и изменах, после чего на певца обрушилась самая настоящая травля.
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