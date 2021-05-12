Дети вынудили Киркорова от многого отказаться: Не могу выражаться

Филипп Киркоров рассказал, от чего ему пришлось отказаться после рождения детей.

Артист стал новым гостем программы Яны Чуриковой. В студию он пришел вместе со своей подопечной Наташей Гордиенко, которой он помогает готовиться к выступлению на "Евровидении".

Филипп Киркоров заявил, что его сотрудничество с исполнительницей могло бы начаться значительно раньше. Однако в тот период у артиста было множество проблем, которые мешали сосредоточиться на творчестве. По словам звезды, в его жизни были разные периоды: он вспомнил и скандал с "розовой кофточкой", и съемки в кино.

"Как сказала бы мама, я катился по наклонной плоскости. И все в моей судьбе шло...", – запнулся Филипп Киркоров. Яна Чурикова отметила, что на "Ютубе" можно материться, и если артист хочет более емко выразиться, то пожалуйста.

Но поп-король подчеркнул, что больше не может себе позволить бранных слов, ведь у него дети. Артист постоянно повторяет своим наследника – 9-летней Алле-Виктории и 8-летнему Мартину, – что ругаться плохо. Он боится, что, когда дети вырастут, они могут посмотреть видео с ним и предъявить за матерщину.

"Не могу позволить себе выражаться", – подчеркнул Филипп Киркоров.

Напомним, ранее пользователи Сети возмутились тому, что артист надел на своих наследников гимнастерки. В честь Дня победы Алла-Виктория и Мартин исполнили песни военных лет. Некоторым показалось это трогательным, но другие, наоборот, осудили Филиппа Киркорова, отметив, что у детей должно быть детство.