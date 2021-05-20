Дана Борисова пожаловалась на отсутствие секса

После заявлений дочери Дана Борисова была вынуждена оправдываться за свое безалаберное поведение.

Накануне стало известно о серьезных проблемах в семье телеведущей. Ее дочь-подросток по имени Полина нанесла себе увечья прямо в школе, после чего попала в больницу. Когда с девочкой захотели побеседовать полицейские, она призналась, что в семье царит нездоровая атмосфера, а к ее маме часто приходят мужчины, которые засиживаются допоздна. Возмущенная Дана Борисова сегодня решила опровергнуть эту информацию.

Телеведущая саркастически отнеслась к информации о мужчинах в ее жизни и заявила, что у нее не было интимных отношений аж с марта 2018 года. О каких именно посиделках говорила Полина, остается неизвестным. Стоит отметить лишь, что девочка не хотела говорить об этом в присутствии матери.

На фоне случившегося Дана Борисова кажется удивительно спокойной. Блондинка продолжает активно записывать видео в "Инстаграм". Только вчера она прилетела из Санкт-Петербурга, где у нее были неотложные съемки.

Ранее ведущая "Армейского магазина" рассказывала, что проблемы у ее дочери начались после ссоры с отцом, который практически вычеркнул наследницу из своей жизни – об этом сообщила "Экспресс газета". Очевидно, дочь звезды уже не первый раз наносит себе травмы, однако сама Борисова не видела в этом суицидальных наклонностей. При этом телеведущая признавалась, что они с Полиной уже обращались к психологу.

Ранее свое возмущение отношением Даны Борисовой к собственной дочери высказала Ксения Собчак, и с ней согласились многие пользователи Сети.