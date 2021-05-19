Нанесшая себе увечья дочь Борисовой раскрыла шокирующую информацию

13-летняя девочка не хотела говорить в присутствии своей матери, телеведущей Даны Борисовой.

В среду, 19 мая, СМИ сообщили, что дочь Даны Борисовой нанесла себе увечья в школе во время уроков. Девочка была доставлена в одну из детских психиатрических больниц Москвы. Врачи подозревают, что ребенок хотел покончить с собой.

Как только эта информация распространилась, Борисова поспешила записать видео и опубликовать в "Инстаграм". Телеведущая подтвердила, что ее дочь сама себе нанесла травмы. Более того, знаменитость не стала скрывать, что девочка делает это не в первый раз. Однако Дана заявила, что нанесение травм – это популярный тренд среди подростков. Мол, это не суицидально.

Полицейским удалось поговорить с травмированным ребенком. Правда, девочка отказывалась идти на контакт в присутствии матери. Когда Дана покинула кабинет, ее дочь рассказала, что к телеведущей часто приходят друзья, распивают алкоголь. Также девочка дала понять, что у нее недоверительные отношения со знаменитой родительницей.

Информация, которой поделилась дочь Даны Борисовой может шокировать, ведь телеведущая не упускает возможности похвастаться тем, что не употребляет спиртные напитки уже несколько лет. Впрочем, не исключено, что алкоголь распивали только друзья звезды передачи "Армейский магазин".