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Шоу-бизнес
Нанесшая себе увечья дочь Борисовой раскрыла шокирующую информацию

Нанесшая себе увечья дочь Борисовой раскрыла шокирующую информацию

13-летняя девочка не хотела говорить в присутствии своей матери, телеведущей Даны Борисовой.
прочитано 1110 раз

В среду, 19 мая, СМИ сообщили, что дочь Даны Борисовой нанесла себе увечья в школе во время уроков. Девочка была доставлена в одну из детских психиатрических больниц Москвы. Врачи подозревают, что ребенок хотел покончить с собой.

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 Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

Как только эта информация распространилась, Борисова поспешила записать видео и опубликовать в "Инстаграм". Телеведущая подтвердила, что ее дочь сама себе нанесла травмы. Более того, знаменитость не стала скрывать, что девочка делает это не в первый раз. Однако Дана заявила, что нанесение травм – это популярный тренд среди подростков. Мол, это не суицидально.

Полицейским удалось поговорить с травмированным ребенком. Правда, девочка отказывалась идти на контакт в присутствии матери. Когда Дана покинула кабинет, ее дочь рассказала, что к телеведущей часто приходят друзья, распивают алкоголь. Также девочка дала понять, что у нее недоверительные отношения со знаменитой родительницей.

Информация, которой поделилась дочь Даны Борисовой может шокировать, ведь телеведущая не упускает возможности похвастаться тем, что не употребляет спиртные напитки уже несколько лет. Впрочем, не исключено, что алкоголь распивали только друзья звезды передачи "Армейский магазин".

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 19 мая 2021, 16:13 Источник: LIFE ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Дана Борисова вышла в свет после передозировки

комментарии

Ответить:

Гость734259
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Гостo
В таком возрасте гормоны делают неконтролируемые вещи. Вон на липницкую посмотрите, колбасило до ушей а в 19 родила и все в масле
Мама Липницкой отдавала своей девочке все своё сердце, свою любовь. Наркоманкой она не была.
Гостo
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В таком возрасте гормоны делают неконтролируемые вещи. Вон на липницкую посмотрите, колбасило до ушей а в 19 родила и все в масле
Гость734259
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Наркоманка потерянная навсегда. Мямлит что-то на ток-шоу, прикидывается бедной овечкой. Матёрая шваль. Довела ребёнка до такого страшного состояния. А девочку так жаль, что просто нет слов. Как же она страдает , это бедное дитя! Где там эта бабушка?? Как у неё сердце может быть спокойно? Или отец девочки, где он?
Гость735632
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Дочь спалила контору, Данка-обманка!
1

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