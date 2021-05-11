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Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна раскрыла секрет успеха: "Необходимо давать"

Молодая жена Петросяна раскрыла секрет успеха: "Необходимо давать"

Находчивая ассистентка смогла добиться роскошной жизни рядом с пожилым юмористом. Супруга Евгения Петросяна рассказала о том, как поддерживает себя в тонусе.
прочитано 547 раз

32-летняя Татьяна Брухунова вся в заботах: и маленький сын, и карьера, и быт, и супружеский долг. Почти два с половиной года она не просто помощница седовласого шутника, а его верная жена, которой необходимо следить и за домашним очагом, и за собой. В мире шоу-бизнеса давно поговаривают, что 75-летний Евгений Петросян требовательный мужчина, поэтому его молодой возлюбленной приходится непросто. Татьяна Брухунова призналась, что порой требует от себя слишком многого и сделала важные выводы.

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Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Татьяна Брухунова помощница Евгения Петросяна

По словам жены Евгения Петросяна, организм нуждается в уходе, поэтому, используя его ресурсы, нужно что-то возвращать назад. "Давать необходимо, чтобы гореть, а не сгорать", — выразилась Татьяна Брухунова в инстаграм-аккаунте. К глубоким размышлениям светская львица добавила собственное фото на фоне кирпичной стены.


Пользователи Сети поблагодарили знаменитость за публикацию и ценный совет. Фанаты не усомнились в пользе слов Татьяны Брухуновой, так как считают ее успешной женщиной в самом расцвете сил. "Задумалась я. Спасибо", "Положительные эмоции от вас", "Прекрасная Татьяна!", "Как вовремя ваше послание", "Все верно!", "Золотые слова, как врач говорю", — написали поклонники жене Евгения Петросяна.

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Евгений Петросян. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 11 мая 2021, 02:24 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Госттьь
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Гость717137
Вот ещё эта кикимора поучит нас жить, учи деда, ему в самый раз, он все-равно уже ничего не соображает
Таня гениально открыла простой секрет к сердцу мужчины, через желудок и спелый, розовый бутончик.
Не давала, вот и получи
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Гость717137
Вот ещё эта кикимора поучит нас жить, учи деда, ему в самый раз, он все-равно уже ничего не соображает
ты про сибя, чтоль, кикимора?
Гость717137
Пожаловаться Ответить
Вот ещё эта кикимора поучит нас жить, учи деда, ему в самый раз, он все-равно уже ничего не соображает
1

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