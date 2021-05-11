Молодая жена Петросяна раскрыла секрет успеха: "Необходимо давать"

Находчивая ассистентка смогла добиться роскошной жизни рядом с пожилым юмористом. Супруга Евгения Петросяна рассказала о том, как поддерживает себя в тонусе.

32-летняя Татьяна Брухунова вся в заботах: и маленький сын, и карьера, и быт, и супружеский долг. Почти два с половиной года она не просто помощница седовласого шутника, а его верная жена, которой необходимо следить и за домашним очагом, и за собой. В мире шоу-бизнеса давно поговаривают, что 75-летний Евгений Петросян требовательный мужчина, поэтому его молодой возлюбленной приходится непросто. Татьяна Брухунова призналась, что порой требует от себя слишком многого и сделала важные выводы.

По словам жены Евгения Петросяна, организм нуждается в уходе, поэтому, используя его ресурсы, нужно что-то возвращать назад. "Давать необходимо, чтобы гореть, а не сгорать", — выразилась Татьяна Брухунова в инстаграм-аккаунте. К глубоким размышлениям светская львица добавила собственное фото на фоне кирпичной стены.

Пользователи Сети поблагодарили знаменитость за публикацию и ценный совет. Фанаты не усомнились в пользе слов Татьяны Брухуновой, так как считают ее успешной женщиной в самом расцвете сил. "Задумалась я. Спасибо", "Положительные эмоции от вас", "Прекрасная Татьяна!", "Как вовремя ваше послание", "Все верно!", "Золотые слова, как врач говорю", — написали поклонники жене Евгения Петросяна.