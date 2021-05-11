Скучающая дома молодая жена Петросяна бросилась писать Нагиеву

Майские праздники 32-летняя избранница 75-летнего юмориста, судя по всему, скучала дома, убивая время за просмотром сериала. Татьяна Брухунова познакомилась со свежей работой актера Дмитрия Нагиева. Артист сыграл главную роль в сериале "Чикатило". В ленте он перевоплотился в кровожадного маньяка.
Многосерийная картина о беспощадном упыре так впечатлила супругу Евгения Петросяна, что она бросилась писать комплименты Дмитрию Нагиеву в соцсетях. Под свежим постом актера в "Инстаграм" появился комментарий от Татьяны Брухуновой. Жена юмориста поблагодарила Дмитрия за блестящее исполнение роли Чикатило в сериале. Работу Нагиева Брухунова назвала фантастической. Особо Татьяне запомнились глаза перевоплотившегося Дмитрия.
Отметим, сериал о душегубе Андрее Чикатило выходил на популярной онлайн-платформе. Дмитрий Нагиев, сыгравший маньяка, признался в одном из интервью, что сниматься в эпизодах с убийствами – это настоящая проверка на прочность. Герой Дмитрия откусывал жертвам соски и выдавливал им глазные яблоки. Также сложности возникли у Нагиева во время работы в бытовых сценах.
Дмитрий долго сомневался, стоит ли ему вообще браться за проект, в котором очень много насилия. Нагиев провел несколько бессонных ночей прежде чем дать согласие на съемки.
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