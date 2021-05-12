Счастливого Меладзе сняли в компании двух красоток

Вера Брежнева показала, как ее супруг Константин Меладзе отметил день рождения с любимыми женщинами.

11 мая композитору исполнилось 58 лет. Его жена рассказала, каким прекрасным, радостным и светлым было утро в день рождения ее талантливого возлюбленного. В подтверждение своих слов Вера Брежнева разместила в своем инстаграм-аккаунте снимки, на которых Константин Меладзе запечатлен вместе с женой и своей младшей сестрой.

Судя по фото, продюсер устроил скромный праздник для близких людей. В окружении любимых дам на борту яхты Константин выглядит очень счастливым и даже помолодевшим. Поклонники Брежневой от души поздравили певицу с именинником и заметили, что ее муж только молодеет от любви.

С сестрой Лианой композитор и его жена поддерживают очень теплые отношения. Лиана не любит публичности, поэтому появляется только на закрытых мероприятиях. При этом женщина тесно работает с братом – она является совладелицей лейбла и продюсерского центра Velvet Music.

В том же именинном посте Вера Брежнева признала, что вчерашний день все же был омрачен для их семьи, когда они узнали о трагедии в казанской школе. В результате преступных действий бывшего ученика школы погибли дети и учителя. Вера Брежнева призвала всех людей воспитывать детей в любви и доброте, чтобы даже во взрослом возрасте они не стали причинять вреда другим.