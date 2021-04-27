В Сети появилось постельное видео с Брежневой

Знаменитая певица попробовала себя в новой роли телеведущей – вместе со своей землячкой и тезкой Веркой Сердючкой исполнительница путешествовала по Барселоне в рамках спецвыпуска шоу "Орел и решка". Несмотря на то, что Брежневой достался бюджетный отдых, звезда призналась, что эксперимент удался, а путешествие вышло исключительно удачным. Однако после него Вера Брежнева решила отдохнуть и отправилась восстанавливать силы на Кипр.
Знаменитость остановилась в пятизвездочном отеле с роскошным видом на море. В своем микроблоге исполнительница решила поделиться с фанатами частичкой увиденной красоты. Женщина сняла видео из номера отеля, при этом она сама попала в кадр в своем совершенно естественном виде. Завернутая в одно лишь одеяло, с оголенными плечами, без прически и макияжа Брежнева, очевидно, только встала с постели. Звезда показалась поклонникам и рассказала, что обожает номера с живописным видом – об этом сообщила Teleprogramma.pro.
Помимо великолепного вида отель, в котором остановилась звезда, гордится живописным бассейном, бальным залом для особых случаев, ресторанами под руководством лучших поваров. Впрочем, поклонников восхитил не столько отель, сколько вид самой расслабленной певицы.
Напомним. что в начале апреле знаменитость отдыхала с дочерьми в Дубае и поделилась соблазнительным снимком в бикини. Тогда фигура Веры Брежневой вызвала многочисленные восторженные отзывы поклонников.
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