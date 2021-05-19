"Получайте!": огорченный Лазарев дал оценку выступлению Манижи на "Евровидении-2021"

Накануне состоялся первый этап "Евровидения-2021". Манижа прошла в финал конкурса.

Сергея Лазарева пригласили выступить на шоу. Певец отправился в Роттердам, где сейчас активно проводит время и осматривает достопримечательности. Вчера он лично присутствовал на первом полуфинале, а потому его комментарий для многих стал одним из самых долгожданных.

Во время конкурса исполнителя невероятно огорчил один факт. Все дело в том, что ранее участникам было запрещено выходить на сцену с записанным бэк-вокалом. Отметим, артист боролся за победу на "Евровидении" дважды: в 2016 и 2019 году. Подобная изюминка тогда казалось ему и всем коллегам непозволительной роскошью. Видимо, пандемия изменила многое, и организаторы позволили конкурсантам чуть больше.

Однако претензий к Маниже певец не имеет. Он полностью доволен ее выходом и подчеркнул, что это было ярко и профессионально. "Такого от России никто не ожидал", – задумчиво произнес Сергей Лазарев. Он сообщил, что прохождение в финал стало совершенно заслуженной наградой для артистки, так как все было крайне достойно.

Также Сергей сообщил, что оценил реакцию публики. Присутствующие восприняли номер тепло и восторженно. Исполнитель считает, что такой подачей и акцентом на самобытность певица покорила многих. "Получайте!" – посмеялся он, пожелав коллеге удачи.

