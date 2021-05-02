"А вы бы не предложили соитие таким девушкам?": Кушанашвили об атаке Лорак на Меладзе

Кушанашвили отметил, что давно дружит с Меладзе. Отар считает Константина добропорядочным человеком. Выступив на шоу "Судьба человека" телеканала "Россия 1" Ани Лорак придала своему заявлению вес.
Лорак, считает журналист, человек без страха. Вокалистка поступила мужественно, атаковав Константина Меладзе и его брата Валерия, имидж которых "беспорочен". Журналист признался, что будет растерян, если кто-то предъявит доказательства их некрасивых поступков.
Отар считает, что Константин должен защищать свою репутацию в суде. Слова Лорак нельзя оставлять без внимания, уверен скандальный обозреватель.
Кушанашвили предложил опросить каждую солистку коллектива "ВИА Гра", чтобы выяснить, поступали ли им неприличные предложения от братьев Меладзе. Если принуждение имело место, то речь идет о преступлении.
Отар Кушанашвили отметил, что Надежда Грановская и Анна Седокова, бывшие подопечные Константина Меладзе, невероятно привлекательные дамы. "А вы бы не предложили соитие таким девушкам?" – задался вопросом журналист.
Напомним, ранее Ани Лорак публично обвинила Константина Меладзе в домогательствах. Как сообщила вокалистка, продюсер предлагал ей своего рода сделку – интимные отношения в обмен на помощь в карьере. Позднее украинская певица Ольга Полякова сообщила, что получала от Константина Меладзе подобное предложение.
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