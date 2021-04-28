Меладзе ответил на обвинения Лорак в домогательствах

Брат обвиненного в приставаниях к певице Константина Меладзе вступился за родственника. Валерий Меладзе категорически опроверг скандальную информацию.
На светской вечеринке музыкант сказал, что грязные слухи о композиторе распустил какой-то негодяй. Артист отчитал журналиста, задавшего провокационный вопрос. Он порекомендовал репортеру учиться спрашивать звезд о чем-то поинтереснее. Валерий Меладзе был очевидно возмущен.
Отметим, что на сторону обвиненного в харрасменте Константина Меладзе встали многие коллеги по шоу-бизнесу. В частности, за продюсера заступилась Светлана Лобода. Ей непонятно, почему Ани Лорак лишь сейчас решила обнародовать пикантную информацию.
Напомним, ранее Ани Лорак в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" шокировала зрителей словами о домогательствах продюсера. Константин Меладзе и артистка сотрудничали 14 лет назад. Затем мэтр шоу-бизнеса перестал общаться с исполнительницей. По мнению звезды, это произошло потому, что она не ответила взаимностью на настойчивые ухаживания композитора.
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