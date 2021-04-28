Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Серый чулок превращается в диву!": Молодая жена Петросяна затмила сдавшую Степаненко
78-летняя Ангелина Вовк рассказала о дате свадьбы с певцом Юлианом
"У меня нет возможности ее содержать": 76-летний Антонов отрекся от юной цыпочки
Прилюдные забавы Лазарева и Малиновского вызвали недоумение
партнеры
Среда
28 апреля
Лента новостей
12:29
Воробьев назвал район Подмосковья с самым "грязным" производством
12:27
"Врезается в память на всю жизнь": звездные друзья принесли соболезнования Дарье Мороз
12:08
"Лишился заработка из-за старухи!": изувеченный Солнцев рассказал о беспощадном избиении 66-летней жены
11:48
"Мы не знакомы": считающая себя мужчиной дочь отказалась от Ефремова
11:45
Звезда сериала "Игра престолов" сообщила о появлении первенца
11:44
Россиянам хотят давать скидку на строительство деревянных домов
11:37
"Не телочка, которая должна быть рядом": Епифанцев откровенно об интимной жизни
11:32
"Секс – это так банально!": одинокий Киркоров нашел альтернативу регулярной интимной жизни
11:25
Прирост числа заболевших COVID-19 в России снизился
11:13
Как выбрать куличи, яйца и творог на Пасху: рекомендации специалистов
11:06
Российских школьников хотят обучать поведению в интернете
11:06
"Это невыносимо": вскрылись сенсационные данные об ЭКО Жанны Фриске
11:06
Даже не попрощалась: разоблаченная Климова бросилась вон из студии "Вечернего Урганта"
10:58
На смену Пугачевой и Киркорову: Крутой выбрал звезд будущего
10:46
"Переводи половину гонорара!": брошенная экс-супруга разнесла любовника Макеевой на всю страну
10:38
Названы сферы труда с самым большим спросом на сотрудников
10:22
"Я нищеброд, я ему не нужен": живущий в элитном особняке сын Крутого безжалостно отказался от воспитавшего его "отца"
10:16
Меладзе ответил на обвинения Лорак в домогательствах
10:09
Предложение Зеленского изменить Минские соглашения оценили: Очередной идиотский креатив
09:51
Чем нельзя красить яйца на Пасху: пищевой химик поделился советом
09:50
"Нижняя губа гораздо больше": хирургу предъявили обвинение за неудачную пластику перетянутой Агузаровой
09:46
Маэстро Башмет собирает звездных друзей в Ярославле
09:32
"Смотрела исподлобья": эксперт заметил странное в словах Прокловой об ужасающих домогательствах
09:31
Юлиан сделал заявление о свадьбе с 78-летней Ангелиной Вовк
08:50
Советник Тихановской: Освобождение Белоруссии будет крахом советской империи
08:41
В России могут взлететь цены на крупы
08:29
Голос ненастоящий? Вскрылись шокирующие данные о скорчившейся от боли Гагариной
08:18
67-летнюю Успенскую в сексуальных панталонах приняли за немецкую порноактрису
06:51
"Она использовала боль и травмы дочери": родители Бритни Спирс устроили публичные разборки
04:16
"Критические дни": окровавленная Глюкоза вызвала шок
02:36
Звезде "Холостяка" пообещали облить лицо кислотой: Ты не сможешь ходить по улице
00:17
"Опять беременна": забившая тревогу Нюша показала живот
21:47
"Боря бы не допустил": бывшая жена Грачевского взвыла из-за вопиющей несправедливости
21:40
Экономист Романчук: Лукашенко наигрался с бизнесом и не знает, что с ним делать
20:57
В Москве школьник по ошибке выпил антисептик на перемене
20:35
Жительница Башкирии бросила маленькую дочь в квартире на несколько дней
20:10
В Волгограде пожилая женщина до смерти избила мужа скалкой
20:03
"С мужеством переносит": мать Валерии празднует день рождения в изоляции
19:41
Молодой боксер скончался после полученной в поединке травмы
19:30
"Потеряна связь с реальностью": намерения Плющенко вызвали смех у россиян
19:23
Сама невинность: вид Пугачевой до пластики всполошил народ
18:58
Виновного в смерти подруги блогера Reeflay приговорили к 6 годам колонии строгого режима
18:49
Семейная жизнь стала для Боярской испытанием: Жуткий стресс
18:47
"Его ждет забытье в истории": экс-президент Украины Кравчук о Лукашенко
18:47
"Отец не дождался": единственная дочь Задорнова вышла замуж после слухов о рождении ребенка
18:39
Садальский обнародовал последнюю просьбу Марусева перед смертью
18:27
Некоторым россиянам пересчитают пенсии – подробности
18:12
В московском метро пьяный бомж ударил ножом подростка
17:56
Месяц ела хлеб с "Нутеллой": похудевшая после родов Узерли из "Великолепного века" удивила заявлением
17:55
На Хилькевич и ее мужа совершили нападение
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Педофил должен сидеть в тюрьме": новый поворот в скандале с заявившей о насилии Прокловой
Бикбаев утонул после стрима с Карпович
"Какой-то бред": Наумов обвинил Проклову во вранье после признаний в домогательствах
"В кровать затаскивал третью женщину": вдовец разоблачил грязное прошлое первого мужа Легкоступовой
Обезображенная Алиса Аршавина рискнула появиться на канале "Россия 1"
"Все через постель": Лорак намекнула на причины конфликта с Меладзе
Шоу-бизнес
Меладзе ответил на обвинения Лорак в домогательствах

Меладзе ответил на обвинения Лорак в домогательствах

Продюсер бурно отреагировал на заявления Ани Лорак. Он отрицает любые намеки на харрасмент.
прочитано 2045 раз

Брат обвиненного в приставаниях к певице Константина Меладзе вступился за родственника. Валерий Меладзе категорически опроверг скандальную информацию.

ПО ТЕМЕ

"Все через постель": Лорак намекнула на причины конфликта с Меладзе

 Слухи и сплетни

Сюжеты Слухи и сплетни

Ани Лорак

Ани Лорак Певица

На светской вечеринке музыкант сказал, что грязные слухи о композиторе распустил какой-то негодяй. Артист отчитал журналиста, задавшего провокационный вопрос. Он порекомендовал репортеру учиться спрашивать звезд о чем-то поинтереснее. Валерий Меладзе был очевидно возмущен.

Отметим, что на сторону обвиненного в харрасменте Константина Меладзе встали многие коллеги по шоу-бизнесу. В частности, за продюсера заступилась Светлана Лобода. Ей непонятно, почему Ани Лорак лишь сейчас решила обнародовать пикантную информацию.

Напомним, ранее Ани Лорак в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" шокировала зрителей словами о домогательствах продюсера. Константин Меладзе и артистка сотрудничали 14 лет назад. Затем мэтр шоу-бизнеса перестал общаться с исполнительницей. По мнению звезды, это произошло потому, что она не ответила взаимностью на настойчивые ухаживания композитора.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 апреля 2021, 10:16 Источник: Starhit.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Замужем? Вышедшая в свет Ани Лорак блеснула кольцом

комментарии

Ответить:

Гость713359
Пожаловаться Ответить
Не стоило брату реагировать на обвинения брата, тем более защищать его. Это смешно выглядит. Это во-первых. А во-вторых, о какой морали вы,братья, вообще, можете рассуждать? Только ленивый не понимает что у вас там творилось в вашем вертепе под названием ВИАгра. Вы оба аморальные. Вы спали с любовницами , обманывая ваших прекрасных жён, , которые вам верили. Вы врали им много лет, а потом вообще бросили их, не пожалели своих детей. Скажите «спасибо» за то, что вам зрители не устроили «бойкот» и продолжают вас слушать. Какой пример вы показываете молодежи, великовозрастные ловеласы?
Гость713447
Пожаловаться Ответить
666
Иди и ссс0000сссии турецкий хххххуууууйййй!Турецкая шшшлллюююхххааа!Рот,как у Джокера!Сразу два влезут!
Вы тоже беситесь?,что одна смелая рассказала правду!Конечно,понятно кто защищает ,тот воспользовался для карьеры.......
Гость711182
Пожаловаться Ответить
Лорак мочи правду,грузины всех тра....ют
Гость706217
Пожаловаться Ответить
Гость713266
Было бы странно, если бы братья Меладзе подтвердили данную информацию.
Судя по тому, что оба гуляли с участницами , делали от них детей при живых жёнах и детях -неудивительно, о порядочности уде по этим поступкам речи не идёт . А Костик весь такой тихий и скромный , не просто так жена его подала на развод и ушла от него при 3-<цензура> детях , видимо терпение лопнуло . А он гуляя с Брежневой и не собирался уходить из семьи по его словам , его выставили с чемоданом . Мерзкий и подлый тихушник , на Чикатило похож , можно всего ждать )
Гость713408
Пожаловаться Ответить
Гость699480
Мой текст прост. Помойки и есть помойки. И почему им таким»чистым» не делать сомнительных предложений, когда они себя сами всем предлагают со страниц журналов, инстаграмма и т.д где же эта святая чистота и нетронутость? Позорницы!
помойки и грызуны-одно целое.
666
Пожаловаться Ответить
Иди и ссс0000сссии турецкий хххххуууууйййй!Турецкая шшшлллюююхххааа!Рот,как у Джокера!Сразу два влезут!
Гость713266
Пожаловаться Ответить
Было бы странно, если бы братья Меладзе подтвердили данную информацию.
Гость699480
Пожаловаться Ответить
Мой текст прост. Помойки и есть помойки. И почему им таким»чистым» не делать сомнительных предложений, когда они себя сами всем предлагают со страниц журналов, инстаграмма и т.д где же эта святая чистота и нетронутость? Позорницы!
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Нижняя губа гораздо больше": хирургу предъявили обвинение за неудачную пластику перетянутой Агузаровой

Почему у звезды разные губы
Шоу-бизнес

Меладзе ответил на обвинения Лорак в домогательствах

Мэтр шоу-бизнеса в негодовании
Шоу-бизнес

"Я нищеброд, я ему не нужен": живущий в элитном особняке сын Крутого безжалостно отказался от воспитавшего его "отца"

Он сделал два ДНК-теста
Шоу-бизнес

"Переводи половину гонорара!": брошенная экс-супруга разнесла любовника Макеевой на всю страну

Она отпустила его

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+