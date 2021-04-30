Раскрывшую рот Лорак обвинили в распускании нелепых слухов

Экс-участник шоу "Дом-2" заявил, что кроме хороших вокальных данных бог ничего не наградил Ани Лорак. По его мнению, у артистки нет ни особого ума, ни манкости, ни красоты.
Рустам Солнцев отметил, что певица или люди из ее окружения распускают разные нелепые слухи. Он прокомментировал и интимные признания Ани Лорак по поводу якобы имевшего место домогательства со стороны продюсера и композитора.
Бывший участник телестройки обратил внимание на то, что ходят слухи, что интервью звезды появилось не случайно. По словам шоумена, знаменитость могла стать участницей информационной кампании против Константина Меладзе.
Напомним, Ани Лорак ранее разоткровенничалась в передаче "Секрет на миллион" на НТВ. Исполнительница сделала сенсационное заявление о харассменте со стороны своего бывшего наставника. Она сообщила, что много лет назад Константин Меладзе добивался ее расположения, но певица ответила ему резким отказом. Примечательно, что некоторые пользователи Сети после заявлений певицы заметили, что и сама Ани Лорак далеко не святая.
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