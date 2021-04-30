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Раскрывшую рот Лорак обвинили в распускании нелепых слухов

Раскрывшую рот Лорак обвинили в распускании нелепых слухов

Откровения Ани Лорак о том, что якобы до нее домогался Константин Меладзе, осудили многие ее коллеги по шоу-бизнесу. Не остался в стороне и шоумен Рустам Солнцев.

Продолжение: Известная певица напала на Меладзе вслед за Лорак
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Экс-участник шоу "Дом-2" заявил, что кроме хороших вокальных данных бог ничего не наградил Ани Лорак. По его мнению, у артистки нет ни особого ума, ни манкости, ни красоты.

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Ани Лорак

Ани Лорак Певица

Рустам Солнцев отметил, что певица или люди из ее окружения распускают разные нелепые слухи. Он прокомментировал и интимные признания Ани Лорак по поводу якобы имевшего место домогательства со стороны продюсера и композитора.

Бывший участник телестройки обратил внимание на то, что ходят слухи, что интервью звезды появилось не случайно. По словам шоумена, знаменитость могла стать участницей информационной кампании против Константина Меладзе.

Напомним, Ани Лорак ранее разоткровенничалась в передаче "Секрет на миллион" на НТВ. Исполнительница сделала сенсационное заявление о харассменте со стороны своего бывшего наставника. Она сообщила, что много лет назад Константин Меладзе добивался ее расположения, но певица ответила ему резким отказом. Примечательно, что некоторые пользователи Сети после заявлений певицы заметили, что и сама Ани Лорак далеко не святая.

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Ани Лорак. Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com
Автор: 30 апреля 2021, 21:06 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Замужем? Вышедшая в свет Ани Лорак блеснула кольцом

комментарии

Ответить:

Гость713359
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И , естественно, все верят Ани Лорак. Она сказала чистую правду. А что, надо верить Меладзе? Ну смешно, честное слово. После того, как он спал с Галушкой и они смеялись вдвоём над его женой, врали, что у них деловые отношения. А эта блондинка, которую недавно Галушка выгнала из ВИАгры? Лучше пусть Меладзе молчит, чтобы не злить людей.
Гость718635
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Оба брата имели отношения с участницами Виагры , слухи ходили и о <цензура>. , бросали своих жён, рожали детей будучи женатыми , а теперь они святые ? Пользовались своим положением , как многие другие . А У Солнцева другие предпочтения : молодые мальчики, ему не понять женщин . Не беря во внимание ум и поведение ( не знаю) Лорак красивая и имеющая голос первица . Если она некрасивая , то кто красивая по мнению Солнцева : Долина, Пугачева, Бабкина ?
Гость713359
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Ой, ну кто такой этот Солнцев, «эксперт по разным вопросам». И все он про всех знает. Но его мнение никого не интересует. И не является истиной. Ани Лорак - очень красивая своей естественной красотой. Очень талантливая, обладает прекрасным большим голосом. Так что, руки свои убери от неё. Твой удел Дом2. И твой уровень - силиконовые девушки из этого борделя. Это твоя стихия. Займись ими.
Гость713102
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Какой ей смысл наговаривать Все правда
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