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30 апреля
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Известная певица напала на Меладзе вслед за Лорак

Известная певица напала на Меладзе вслед за Лорак

Украинская исполнительница Ольга Полякова обвинила Константина Меладзе в домогательствах.
прочитано 6 раз

Знаменитость решила поддержать землячку и коллегу Ани Лорак. В своем инстаграм-аккаунте она заявила, что некоторое время назад тоже подвергалась домогательствам продюсера и композитора.

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 Ани Лорак

Ани Лорак Певица

Ольга Полякова отметила, что многие звезды осудили певицу за ее признание. "Я верю Ани Лорак, потому что сама получала такое предложение от того же человека", – поведала артистка.

Также она обратила внимание на то, что тема харассмента в нашем обществе, в отличие от Запада, не считается чем-то ужасным. Многие не видят ничего предосудительного в том, что мужчины с положением в обществе или большими деньгами предлагают женщинам интим в обмен на какие-либо блага или продвижение в карьере.

Ольга Полякова обратилась к Ани Лорак. Она посоветовала певице ни перед кем не оправдываться. "Ты ничего никому не должна", – сказала знаменитость.

Напомним, многие представители шоу-бизнеса ополчились на исполнительницу после того, как в шоу "Секрет на миллион" на НТВ она рассказала, что Константин Меладзе много лет назад якобы ее домогался. Отметим, что брат продюсера Валерий Меладзе резко опроверг заявления звезды, вступившись за родственника.

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Константин Меладзе. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/globallookpress.com
Автор: 30 апреля 2021, 21:41 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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