Наносила себе увечья: Борисова с кровавой одеждой намекнула на рецидив

Дана Борисова столкнулась с серьезными психологическими проблемами у дочери.

Российская телеведущая Дана Борисова боится за психическое здоровье дочери Полины. Она призналась, что девочка перестала себя контролировать. Проблема утихла некоторое время назад, но сейчас Борисова намекнула на рецидив.

Ранее стало известно, что дочь телеведущей мучается от панических атак и наносит себе увечья. дана Борисова рассказывала, что дочь режет свое тело. На днях блондинка рассказала в своем "Инстаграм", что проблема вновь дала о себе знать. Матери пришлось вызывать скорую, пишет Пятый канал.

Что именно произошло в звездном семействе, не известно. Дана Борисова лишь написала коротко "Опять", чем немало напугала поклонников.

Также в своем микроблоге Дана показала окровавленную одежду, которая, судя по всему, принадлежит ее дочери.

Как известно, у 13-летней дочери Борисовой начались сложности с принятием себя и окружающего мира. Полина увечила себя в тайне от матери. Когда все стало понятно, Дана с разрешения дочери рассказал об этом подписчикам.

Бывшая наркозависимая блондинка считает, что проблема у дочери кроется в панических атаках. Или же дочь переживает из-за ссоры с отцом. После череды скандалов бывший муж Даны Борисовой Максим Аксенов перестал общаться с дочерью.