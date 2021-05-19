"Ты хоронишь детей": узнавшая о смерти Кудрявцева не может прийти в себя

19 мая Лера Кудрявцева отмечает юбилей – звезде исполнилось 50 лет.

В честь круглой даты артистка рассказала, как ей удается выводить на откровенный разговор гостей программы "Секрет на миллион". Знаменитость отметила, что, возможно, все дело в ее имени, ведь коллеги по шоу-бизнесу ей доверяют.

Однако после каждой съемки Лере Кудрявцевой нужно приходить в себя несколько дней. По словам звезды, она эмпат и все принимает близко к сердцу. Телеведущая "пропускает" через себя истории гостей, сопереживает им, что порой бывает очень тяжело.

Как отметила артистка, особенно сложно слушать откровения о смерти – это изматывает. "Тяжелее всего говорить о смерти, когда, не дай бог, ты хоронишь детей, родителей, близких", – поделилась Лера Кудрявцева.

Артистка отметила, что опыт на телевидении сделал из нее почти психолога. Знаменитость прекрасно чувствует, что нужно сказать, где промолчать, на как надавить, чтобы человек, сидящей перед ней, раскрылся. По словам Леры Кудрявцевой, ни один институт этому не научит.

Как отметила артистка, она не боится своего возраста и спокойно относится к цифре в паспорте. Знаменитость не обижается на хейтеров, которые напоминают ей о количестве прожитых лет.

"Да, старушка, ну, что поделать, ничего страшного, все там будем!" – смеется Лера Кудрявцева.