Куценко заявил о полетах в космос с Кудрявцевой

Лера Кудрявцева в личном блоге рассказала, что испытывает зависть к Юлии Пересильд.

На днях стало известно, что актриса отправится в космос для съемок проекта Первого канала "Вызов". Девушка стала лучшей из 20 претенденток на роль, и в итоге ей предстоит полет на МКС, где пройдет работа над картиной.

Лера Кудрявцева в своем инстаграм-аккаунте отметила, что ужасно завидует Юлии Пересильд. "Мало того, что она мне дико нравится, красавица, умница, талантливая, так еще и в космос. Ну куда это годится (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала телеведущая.

По словам Кудрявцевой, у нее всегда была мечта побывать в космосе. Правда, вероятно, как пошутила звезда, в ее возрасте это уже невозможно. Артистка боится, что "развалится" еще при взлете. Подругу поддержал Гоша Куценко, который заявил, что они с телеведущей уже были на орбите, и не раз.

"Да успокойся ты! Мы с тобой там уже 100 раз были! Просто другим, не буквальным способом!" – написал артист.

Правда, Гоша Куценко не стал уточнять, как именно они с коллегой достигали такого состояния. Впрочем, поклонники не стали допытываться, лишь отметив, что у артистки прекрасное чувство юмора.

"Лера, обожаю Вас, ржу не могу, ваших 102 года, это, конечно, сильно", "Я считаю, что должна лететь Лера! Она там и "Секрет на миллион проведет" и вообще Лера самая лучшая", "В космос до 113 лет можно, еще есть время", – написали в комментариях.