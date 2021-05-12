Лера Кудрявцева возбудила россиян "голым" фото с молодым мужем

На опубликованном в инстаграм-аккаунте звезды кадре телеведущая и хоккеист Игорь Макаров позируют в бассейне роскошного отеля. Лера Кудрявцева в розовом купальнике, а у спортсмена видна часть голого торса.
Фотография возбудила поклонников на комплименты. Они сошлись во мнении, что 49-летняя теледива потрясающе выглядит. "Вы классные", "Не стареющая красотка", "Так выглядит любовь!", – выказались фолловеры Леры Кудрявцевой.
Отметим, что ранее ведущая призналась, что использует фоторедакторы для получения эффектных кадров. Это вызвало море комментариев. Подписчики уверили знаменитость, что она может и не прибегать к улучшению своих снимков.
В Объединенных Арабских Эмиратах звездная пара наслаждается жарким солнцем, местной кухней и прогулками. Кроме того, Лера Кудрявцева рассказала, что муж обучал ее играть в гольф.
Напомним, телеведущая и хоккеист воспитывают дочь Марию. Перед отдыхом в ОАЭ Леру Кудрявцеву преследовала череда неприятных событий. Зимой знаменитость переболела коронавирусом и сломала крестец, упав у себя дома. Весной же звездную блондинку экстренно госпитализировали со съемок из-за накопившегося стресса и недостатка отдыха.
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