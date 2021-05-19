"Вызывает раздражение": Пригожин нанес новый удар затравленной Маниже

Накануне состоялся первый полуфинал "Евровидения". Представительница от России, певица Манижа, выступила и прошла в финал.

С позднего вечера все соцсети пестрят восторженными возгласами счастливых пользователей. Многие с самого начала были рады за звезду, другие же, как говорится, сменили гнев на милость и теперь тоже поддерживают артистку. Несмотря на травлю и невероятное количество оскорблений, исполнительница не сломалась и пошла до конца.

Однако даже после победы в первом туре остаются критики, недовольные выбором зрителей. По их мнению, номер от нашей страны мог быть гораздо более "сильным", а на фоне некоторых участников Манижа выглядит странно. Такой позиции придерживается и Иосиф Пригожин.

Продюсер рассказал, что внимательно следил за конкурсом, а прохождение артистки в финал было очевидным для него. Он полагает, что "Евровидению" просто нужна обширная российская аудитория, которая будет голосовать. Против организации номера он ничего не имеет и считает момент с выходом певицы из платья крайне интересным.

Однако не впечатляет его вовсе не сама Манижа, а ее песня. Иосиф Пригожин не понимает композицию и не знает, как можно ее слушать. По его мнению, она не имеет ничего общего с музыкой. Продюсер честно признался, что номер он смотрел без звука. "Вызывает раздражение", – вдруг резко заявил он.

