"Куда ж без меня": Лазарев заявил об участии в "Евровидении-2021"

Артиста пригласили выступить на конкурсе. Он с радостью согласился и уже прибыл на место главных событий этой недели.

"Куда ж без меня", – посмеялся он в своем личном блоге в "Инстаграм". Отметим, артист дважды боролся за победу в конкурсе. Впервые он стал участником "Евровидения" в 2016 году. Исполнитель не сдался и отправился бороться за победу и в 2019 году. Тогда он был крайне близок к заветной мечте, но все сложилось не совсем так, как многие думали.

Тем не менее артист совершенно не обижен на зрителей и организаторов. Он заявил, что с радостью летит на "Евровидение-2021" и призвал всех болеть за Манижу. Накануне он вылетел в Нидерланды, о чем и сообщил подписчикам. Известно, что он прибыл на место и собирался выезжать в Роттердам, где и пройдет конкурс.

18 мая состоится первый полуфинал "Евровидения-2021". Следующие этапы конкурса состоятся 20 и 22 мая. Отечественная участница Манижа будет выступать под номером три, о чем сообщила она сама и многие неравнодушные.

Несмотря на то, что артистка после репетиции заняла первое место в голосовании на сайте конкурса, в ее победу пока многим верится с трудом. Сама артистка старается оставаться на позитивной волне, к чему призывает и своих поклонников. Нашла ли певица отклик в сердцах мировой публики – мы узнаем уже сегодня вечером.

