"Она просто поет про русских женщин?": Манижа раскрыла причины популярности песни для "Евровидения"

Композицию Russian Woman критикуют до сих. При этом европейцам песня Манижи пришлась по душе.

Уже на этой неделе в Роттердаме состоится конкурс Евровидение-2021. Россию едет представлять певица Манижа с песней Russian Woman. После национального отбора композиция вызвала бурю критики со стороны отечественное аудитории. Однако в Европе все по достоинству оценили творчество Манижи.

Официальное видео с выступлением было опубликовано в YouTube-канале международного конкурса. Европейцы искренне восхитились талантом певицы из России и отметили, что текст песни и звучание абсолютно новы для российских конкурсантов.

При этом россияне недовольно встретили Манижу. По их словам, смысл песни никак не отражает насущные проблемы, а является лишь протекцией для победы, ведь в Европе любят подобные темы.

Сама же певица утверждает, что российское общество так раскритиковало песню потому, что в его восприятии реальности еще живы устаревшие стереотипы. Народ еще не может адекватно смотреть правде в глаза и соглашаться с ней. При этом такой бурный отклик понравился Маниже. По ее словам, песня заставила многих задуматься.

"Европейское общество в настоящее время тоже смотрит на русскую женщину с позиции довольно странных предрассудков. И по этой причине в Европе все оказались очень удивлены: «Как это так? В смысле? Она просто берет и вот так поет про русских женщин? Ого!", – отметила певица.

Напомним, что из-за травли Маниже пришлось даже немного переписать текст песни. Строчка про женщин, которые "отскакивают от стены", была заменена на "переломить стену". По мнению Манижи, такие слова наиболее точно передают силу и стойкость духа русских женщин.