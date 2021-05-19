Прошедшая в финал певица Manizha заявила о травле на "Евровидении-2021"

Артистка публично отреагировала на свой успех. Певица Manizha призналась, что ей было непросто, ведь многие соотечественники не верили в то, что девушка пройдет в финал с композицией на русском языке.
Не секрет, что ранее в Сети развернулась настоящая травля представительницы "Евровидения-2021". Хейтеры обрушились с нападками на Manizha, но не сломили ее дух и волю к победе.
Певица отметила, что такое отношение ее очень оскорбляло. На брифинге она сказала, что когда-то и группа "Тату" прошла в финал "Евровидения-2021" с песней на родном языке.
Два месяца перед конкурсом стали для исполнительницы истощающими. "Была ксенофобия", – заявила звезда. Финалистка "Евровидения-2021" добавила, что рада тому, что она русская и поет на своем языке. Знаменитость призналась нашей стране в любви.
Напомним, в финал "Евровидения-2021" также вышли исполнители из Украины, Литвы, Азербайджана, Норвегии, Израиля, Мальты, Кипра, Швеции и Бельгии. Другие участники станут известны 20 мая. Финал музыкального конкурса состоится 22 мая.
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