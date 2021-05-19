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Шоу-бизнес
Прошедшая в финал певица Manizha заявила о травле на "Евровидении-2021"

Прошедшая в финал певица Manizha заявила о травле на "Евровидении-2021"

Исполнительница от России рассказала о том, как одержала победу на первом этапе "Евровидения-2021".
прочитано 1124 раза

Артистка публично отреагировала на свой успех. Певица Manizha призналась, что ей было непросто, ведь многие соотечественники не верили в то, что девушка пройдет в финал с композицией на русском языке.

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Манижа (Manizha) Далеровна Сангин

Манижа (Manizha) Далеровна Сангин певица

Не секрет, что ранее в Сети развернулась настоящая травля представительницы "Евровидения-2021". Хейтеры обрушились с нападками на Manizha, но не сломили ее дух и волю к победе.

Певица отметила, что такое отношение ее очень оскорбляло. На брифинге она сказала, что когда-то и группа "Тату" прошла в финал "Евровидения-2021" с песней на родном языке.

Два месяца перед конкурсом стали для исполнительницы истощающими. "Была ксенофобия", – заявила звезда. Финалистка "Евровидения-2021" добавила, что рада тому, что она русская и поет на своем языке. Знаменитость призналась нашей стране в любви.

Напомним, в финал "Евровидения-2021" также вышли исполнители из Украины, Литвы, Азербайджана, Норвегии, Израиля, Мальты, Кипра, Швеции и Бельгии. Другие участники станут известны 20 мая. Финал музыкального конкурса состоится 22 мая.

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Фото: Soeren Stache /dpa/ www.globallookpress.com
Автор: 19 мая 2021, 08:39 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость743627
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Таджикская бабища!
Гость743623
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Можно подумать, что кому-то нужно это ЕВРОВИДЕНИЕ!
Гость734746
Пожаловаться Ответить
это чучело ещё смеет сравнивать себя с Тату?!
Гость743580
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она не русская. A Гражданka России
1

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