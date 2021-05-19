"Это ужас!": Ольга Орлова накинулась на "перекаченных" участниц "Дома-2"

Ведущая шоу "Дом-2" разнесла девушек за любовь к контурной пластике лица.

43-летняя теледива выступила за натуральную красоту. Она отметила, что сейчас продюсера шоу "Дом-2" предъявляют к участницам телестройки новые требования – максимальной естественности.

Ольга Орлова призналась, что ей по душе молодые люди, которые ведут здоровый образ жизни и не слишком увлечены улучшением своей внешности с помощью уколов красоты. Звезда отметила, что "перекаченные" 20-летние девушки, которые выглядят в свои годы на 35 лет, – это некрасиво.

Когда певица наблюдает, что еще недавно милая естественная девушка сделала себе "тюнинг" в виде рельефных скул или надутых губ, то приходит в шок. "И это ужас!", – заявила Ольга Орлова. Она добавила, что это уже какое-то травести-шоу.

Ведущая шоу "Дом-2" добавила, что на телепроекте приветствуется поддержание себя в спортивной форме. В частности, когда на телестройку вернулся растолстевший Глеб Жемчугов, ему дали понять, что надо заняться фигурой. Теперь он занимается физическими упражнениями и следит за питанием.

Ольга Орлова также сообщила, что в целом ей нравится, как выглядят участники обновленного шоу "Дом-2" на телеканале "Ю". Она назвала ребят неглупыми, креативными и достаточно крутыми.

Интересно, что своего 20-летнего сына ведущая не хотела бы видеть участником телестройки. Она хочет, чтобы ее наследник сначала получил высшее образование, а потом пошел работать.