Избитая бойфрендом-стриптизером Рапунцель сбежала с шоу "Дом-2"

В середине апреля шоу "Дом-2" вернулось на экраны. Возрождать проект на телеканале "Ю" доверили "старой гвардии". В числе приглашенных звезд оказалась и Алена Рапунцель, она заехала на съемочную площадку вместе с ребенком и новым бойфрендом, стриптизером Ильей Семиным.
Идиллия продлилась недолго, и в минувшие выходные между влюбленными разгорелся конфликт. В личном блоге девушка опубликовала кадры, на которых запечатлены последствия ссоры. Судя по всему, молодой человек не просто кричал на Алену Рапунцель, но и поднял руку.
Звезда "Дома-2" продемонстрировала на видео поломанные вещи, разбитые чашки и выбитую дверь. Она отметила, что возлюбленный перешел все границы. По словам девушки, она умоляла его уйти и оставить ее в покое. Алена Рапунцель заявила, что молодого человека отправили в изолятор успокоиться. Вероятно, девушка не будет возобновлять отношения с Ильей Семиным.
В личном блоге звезда заявила, что приняла решение покинуть "Дом-2". В "Сторис" своего инстаграм-аккаунта Алена Рапунцель рассказала, что надеялась все изменить. Девушка добавила, что это будет четвертый переезд за последнее время, и она безумно устала.
"Сейчас я должна быть дома. Должна понять, что больше не надо оберегать мужчину", – подчеркнула участница телестройки.
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