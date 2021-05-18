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Шоу-бизнес
Собчак врезала изуродованной пластикой Решетовой

Собчак врезала изуродованной пластикой Решетовой

Ксения Собчак рассказала, почему не пытается переделать свою внешность с помощью пластических операций.
прочитано 520 раз

Эпатажная журналистка не боится критики и не стесняется иронично высказываться о своей собственной внешности. Затронув эту тему в очередной раз, Ксения Собчак объяснила, почему не прибегает к серьезной пластике.

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Телеведущая считает себя перфекционистом. По ее мнению, в человеке все должно быть совершенно: от внешности до мозгов. И если интеллект можно развить с помощью образования и чтения книг, то за лицо отвечает природа. Собчак призналась, что хотела бы иметь такую внешность, как у Натали Портман, но природа этого ей не дала, зато дала мозги. Журналистка понимает, что увлечение пластическими операциями все равно не сделает из нее голливудскую звезду. В лучшем случае пластика превратит ее в "Анастасию Решетову на минималках", но Ксения Анатольевна на это не согласна.

Напомним, что бывшую избранницу Тимати подозревают в злоупотреблении услугами пластических хирургов. По оценке экспертов, Анастасия Решетова не раз прибегала к пластическим операциям и уколам красоты.

Что касается Собчак, то она вполне трезво оценивает свои внешние данные и не пытается себя перекроить. Журналистка живет по принципу Фаины Раневской, согласно которому над ней невозможно пошутить, так как она всегда шутит над собой первая – об этом сообщило издание "Вокруг.ТВ".

Буквально накануне журналистка также отреагировала на критику своей внешности и действий в "Интстаграм". Ксения Собчак дала отпор хейтерам и показала красноречивый жест всем недовольным подписчикам.

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Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 18 мая 2021, 16:59 Источник: Вокруг ТВ ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость742988
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нужно не только мозги иметь, но и ум, а разум так еще лучше...в лучшем случае способна процитировать за кем-то...пусть себе не льстит. у неё не мозги, а вентилятор с кое-чем...
Гость200800
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Можете ругать и поносить Ксюшу. но она сто раз тут права. так что, пионэры, то есть фолловеры идите в жёёёёпппппуууу.
.
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Будучи а дурке2 , вы, Ксения прибегали к пластической хирургии. Вам правили подбородок и челюсть . Это было начало. Врать не стоит.
1

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