Собчак врезала изуродованной пластикой Решетовой

Ксения Собчак рассказала, почему не пытается переделать свою внешность с помощью пластических операций.

Эпатажная журналистка не боится критики и не стесняется иронично высказываться о своей собственной внешности. Затронув эту тему в очередной раз, Ксения Собчак объяснила, почему не прибегает к серьезной пластике.

Телеведущая считает себя перфекционистом. По ее мнению, в человеке все должно быть совершенно: от внешности до мозгов. И если интеллект можно развить с помощью образования и чтения книг, то за лицо отвечает природа. Собчак призналась, что хотела бы иметь такую внешность, как у Натали Портман, но природа этого ей не дала, зато дала мозги. Журналистка понимает, что увлечение пластическими операциями все равно не сделает из нее голливудскую звезду. В лучшем случае пластика превратит ее в "Анастасию Решетову на минималках", но Ксения Анатольевна на это не согласна.

Напомним, что бывшую избранницу Тимати подозревают в злоупотреблении услугами пластических хирургов. По оценке экспертов, Анастасия Решетова не раз прибегала к пластическим операциям и уколам красоты.

Что касается Собчак, то она вполне трезво оценивает свои внешние данные и не пытается себя перекроить. Журналистка живет по принципу Фаины Раневской, согласно которому над ней невозможно пошутить, так как она всегда шутит над собой первая – об этом сообщило издание "Вокруг.ТВ".

Буквально накануне журналистка также отреагировала на критику своей внешности и действий в "Интстаграм". Ксения Собчак дала отпор хейтерам и показала красноречивый жест всем недовольным подписчикам.