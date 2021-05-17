Ужаснувшая худобой Собчак объявила о начале серьезной борьбы

Телеведущая Ксения Собчак хорошо отдохнула в Мексике. После этого на новых фото ее не узнали.



Блондинка путешествует по Северной Америке. Она провела в отпуске неделю. В жаркой стране она купалась и загорала, а также исследовала туристические места. Например, недавно она побывала в музее, который восхитил ее архитектурными творениями. Фотоотчет об отдыхе ксения Собчак опубликовала в своем "Инстаграм". Она заявила, что после качественного отдыха она полна сил и готова приступать к работе. Но поклонники так не считают.

На одном из свежих снимках ведущая предстала в платье-комбинации. Подписчики пришли к выводу, что 39-летняя Ксения Анатольевна не на шутку исхудала. Кто-то похвалил такое преображение, а кому-то ее худоба показалась даже болезненной.

"Что так похудела-то? Вы в шикарной форме! Мне кажется, была детокс-неделька", — написали комментаторы.

В тексте публикации Ксения Собчак добавила, что после такого отдыха она готова к новым свершениям и даже, кажется, настроена довольно воинственно, словно впереди ее ждет начало серьезной борьбы с чем-то...

"Когда ты уже готовишься к боевой неделе в Москве", – написала Собчак.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что 76-летняя Раиса Рязанова раскрыла правду об отношениях в семье Ксении Собчак и Константина Богомолова.