Собчак сорвалась из-за травли и показала неприличный жест

Ксения Собчак быстро отреагировала на негативные отзывы в свой адрес.

Недавно ведущая опубликовала фотографию в своем микроблоге, на которой предстала в модном платье с открытыми плечами и в бейсболке. Кадр был сделан во время ее отдыха в Северной Америке. Фанаты сочли, что Ксения Собчак слишком сильно похудела и непременно отметили это. Многие не смогли сдержаться и заявили, что ведущая стала болезненно худой.

После волны негатива Собчак решила написать новый пост. В свежей публикации она посвятила своим хейтерам целый абзац. В тексте заключалась идея о том, что как ни пытайся выглядеть красиво и привлекательно, некоторым недовольным личностям никогда не угодишь. В итоге Себчак просто довели, и она сорвалась на мат и даже показала своим подписчикам средний палец.

"Слишком худая. Слишком толстая. Слишком накрашенная. Слишком бледная. Слишком раздетая. Слишком одетая. Поправься. Похудей. Смени юбку. Говори тише. Говори громче. Не снимай про это. Не пиши про то. Не реагируй. Защищайся. Соответствуй. Вписывайся. Прислушивайся", – нервно написала Ксения Собчак на своей странице в "Инстаграм".

В конце публикации ведущая коротко выразилась нецензурно и послала своих недоброжелателей куда подальше. Добрые поклонники поддержали телеблондинку и пожелали ей терпения и мудрости.