"Голословные обвинения!": возмущенный Шепелев влез в секс-скандал с громким разводом

Дмитрий Шепелев снова не смог пройти мимо громких новостей. Он прокомментировал ситуацию, связанную с легендарным Биллом Гейтсом.

В "историях" личного блога звезды появилось сообщение об уходе предпринимателя из совета директоров. Отметим, скандал основан на информации, исходя из которой бывший глава Microsoft, будучи в браке, якобы активно приглашал на свидания сотрудниц компании. На фоне развода легенды вскрыли его романы, якобы имевшие место быть в начале 2000-х.

Дмитрий Шепелев резко высказался против всех обвинений, предъявленных предпринимателю. Он посчитал их низкими и "омерзительными". "Голословные обвинения!" – возмутился шоумен.

Телеведущий подчеркнул, что совершенно не понимает тенденции, так называемой, новой этики. По его словам, они ведут к тому, что любую публичную персону можно уличить в чем-угодно и разрушить карьеру, не имея никаких подтвержденных доказательств.

Отметим, ранее многие звезды по всему миру высказали свои позиции относительно сложившейся ситуации. Некоторые активно поддерживают проверки по подобным делам, отмечая, что ситуации со служебными романами на работе должны быть изучены на предмет согласия обеих сторон. Другие же утверждают, что подобные отношения и вовсе недопустимы. Нашлись и те, кто активно выступают за невиновность Билла Гейтса, сокрушаясь, как и Дмитрий Шепелев, на новую этику.