Ковальчук дала звонкую пощечину зарвавшемуся Шепелеву: Ни одного оправдания

Юлия Ковальчук была одной из близких подруг Жанны Фриске.

Артистка с уважением относится к памяти коллеги по коллективу "Блестящие", поэтому не торопится рассказывать о ней в интервью. По словам певицы, она считает, что не вправе высказывать свое мнение по поводу ситуации, которая сложилась вокруг семьи покойной подруги.

Напомним, что после смерти Жанны Фриске Дмитрий Шепелев, ее гражданский муж, спрятал сына Платона от родственников артистки. По словам телеведущего, отец и мать певицы пытались украсть мальчика, именно поэтому он пошел на такие меры. Несмотря на то что по решению суда дедушка и бабушка могут видеться с внуком, Шепелев уже много лет отказывает им в этом удовольствии.

Юлия Ковальчук отметила, что не берется судить, кто прав, а кто виноват в этой ситуации. Артистка не слышала аргументы сторон лично, поэтому ей сложно понять, как на самом деле складывается ситуация.

Однако певица все же осудила Дмитрия Шепелева за то, что он не дает сыну видеться с родственниками по маминой линии. Возможно, телеведущий слегка зарвался. В любом случае, по мнению экс-солистки "Блестящих", что бы ни происходило между взрослыми, дети не должны страдать.

"Ни одной причины не давать ребенку видеться со своими близкими людьми. Ни одного оправдания этому нет", – заявила Юлия Ковальчук.