Возлюбленная Шепелева отказалась подпускать его к собственному сыну

Дмитрий Шепелев признался, что его новая пассия Екатерина Тулупова необычно подходит к материнству.

Недавно экс-супруг Жанны Фриске обзавелся отношениями. От Екатерины Тулуповой у Дмитрия Шепелева родился второй сын. По словам телеведущего, возлюбленная научила его современным способам воспитания детей.

Шепелев признается, что стать родителем во второй раз – совсем другое, нежели первый. Сперва все естественные процессы: кормление, сон, переодевание, кажутся привычными. При этом Шепелев поделился, что не спать по ночам в 38 лет гораздо сложнее, чем в 30. Также телеведущий отметил, что Екатерина не всегда поддерживает его в желании помочь с ребенком и даже ограничивает его в этом.

Из-за сложностей пара придумала новую концепцию воспитания. Ее предложила пассия Шепелева, с чем он охотно согласился. Пара решила, что до года с малышом будет находится в основном мама, а папа в это время будет заботиться о ней.

Большинство поклонников поддержали идею семьи. Многие девушки рассказали в комментариях о своем опыте и признались, что подход Шепелева и Тулуповой – это мечта.

"Это не план, а мечта", "Верной дорогой идете, товарищи!", "Абсолютно верное решение", – отметили фолловеры.

Также нашлись и те, кто посоветовал Дмитрию не забывать о старшем сыне, ведь он лишен самого главного – мамы. Также злопыхатели припомнили Шепелеву, что он и сам запрещает бабушке и дедушке видеться со старшим сыном Платоном.

Напомним, что недавно телеведущий хвастался романтической связью с моделью Наоми Кэмпбелл. По его словам, они даже целовались. Подписчики резко отреагировали на такое заявление, заявив, что Дмитрий Шепелев совсем забыл про покойную Жанну Фриске.