"Бабушка Яга": оголившаяся Пугачева выставила напоказ свои кусты

Максим Галкин активно ведет свой инстаграм-аккаунт и часто делится в нем фотографиями и видео своей семьи. Частыми гостями на страничке шоумена являются дети звездной пары – восьмилетние Лиза и Гарри. Но обожает телеведущий снимать и любимую жену.
Юморист обнародовал кадр, на котором Алла Пугачева предстала в огромном саду семейного замка без макияжа, с оголенными плечами и глубоким декольте. Певица с широкой улыбкой позирует в кустах. "Ах, лето!", – подписал фото Максим Галкин.
Поклонники осыпали 72-летнюю Примадонну комплиментами. "Алла Борисовна прекрасна", "Невероятна", "Чудесное фото!", – высказались фолловеры. Однако нашлись и те, кто добавил ложку дегтя в бочку меда. "Бабушка Яга", – раскритиковал звезду один из подписчиков.
Ранее Максим Галкин признался, что жена стала его главным советчиком по жизни и в карьере. Напомним, что юморист и Алла Пугачева познакомились в 2001 году. Десять лет спустя чета сыграла свадьбу. В 2013 году телеведущий и певица стали родителями двойняшек.
Публика долго критиковала пару за 27-летнюю разницу в возрасте. Однако со временем Алла Пугачева и Максим Галкин назло завистникам и на радость поклонникам зарекомендовали себя как крепкая и дружная семья.
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