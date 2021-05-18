"Бабушка Яга": оголившаяся Пугачева выставила напоказ свои кусты

Алла Пугачева позировала для своего мужа-юмориста в максимально естественном виде.

Максим Галкин активно ведет свой инстаграм-аккаунт и часто делится в нем фотографиями и видео своей семьи. Частыми гостями на страничке шоумена являются дети звездной пары – восьмилетние Лиза и Гарри. Но обожает телеведущий снимать и любимую жену.

Юморист обнародовал кадр, на котором Алла Пугачева предстала в огромном саду семейного замка без макияжа, с оголенными плечами и глубоким декольте. Певица с широкой улыбкой позирует в кустах. "Ах, лето!", – подписал фото Максим Галкин.

Поклонники осыпали 72-летнюю Примадонну комплиментами. "Алла Борисовна прекрасна", "Невероятна", "Чудесное фото!", – высказались фолловеры. Однако нашлись и те, кто добавил ложку дегтя в бочку меда. "Бабушка Яга", – раскритиковал звезду один из подписчиков.

Ранее Максим Галкин признался, что жена стала его главным советчиком по жизни и в карьере. Напомним, что юморист и Алла Пугачева познакомились в 2001 году. Десять лет спустя чета сыграла свадьбу. В 2013 году телеведущий и певица стали родителями двойняшек.

Публика долго критиковала пару за 27-летнюю разницу в возрасте. Однако со временем Алла Пугачева и Максим Галкин назло завистникам и на радость поклонникам зарекомендовали себя как крепкая и дружная семья.