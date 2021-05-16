"Алла каждый день дает мне": Галкин поделился подробностями брака с Пугачевой

Максим Галкин признался, что супруга стала его главным советчиком по жизни и в карьере.

Звездная пара редко делится деталями личной жизни. В интервью артисты стараются говорить больше о творчестве, нежели о семейных отношениях. Однако недавно Галкин прервал молчание и в одном из выпусков программы "Сегодня вечером" на "Первом канале" в очередной раз напомнил, как примадонна поспособствовала его успеху.

Причиной заявления стали дерзкие выражения певца Александра Серова. По его словам, до женитьбы с Пугачевой карьера Максима была на стабильном уровне, а после – взлетела до небес. Музыкант считает, что певица дала Галкину многое.

Юморист и шоумен, в свою очередь, нисколько не умаляет заслуг Аллы Борисовны и колко отвечает:

"Она мне продолжает многое давать до сих пор".

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева познакомились в 2001 году. Тогда молодой артист решил попробовать себя на новом поприще и записал дебютную песню "Будь или не будь" в дуэте с примадонной. Позже звезды вместе выступали на концертах и участвовали в различных передачах.

Отметим, что в 2011 году пара официально зарегистрировала брак. Тогда общественность бурно отреагировала на разницу в возрасте супругов, ведь Максим Галкин младше жены на 27 лет. Со временем семья зарекомендовала себя как крепкую и мирную пару. В 2013 году Галкин и Пугачева стали родителями: у них родились сын Гарри и дочь Лиза.