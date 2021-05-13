"Что я такого сделала?!": Рязанова расплакалась во время беседы с Кудрявцевой

76-летняя Раиса Рязанова появилась в шоу "Секрет на миллион".

В начале прошлого года из жизни ушел единственный сын Раисы Рязановой Данила Перов. Ему был 51 год. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Актера похоронили на Троекуровском кладбище.

В те дни Раиса Ивановна едва стояла на ногах. Она долго не могла прийти в себя, поверить в случившееся. Звезда фильма "Москва слезам не верит" вышла на связь лишь спустя три месяца после смерти сына.

Тогда она рассказала, что вечером Даниле стало холодно, он попросил жену сделать чай. Пока супруга готовила напиток, состояние Перова резко ухудшилось. Сотрудники скорой помощи приехали через несколько минут, но актер уже был мертв.

Рязанова смогла найти в себе силы жить дальше, но боль утраты, очевидно, не утихает. Беседуя с Лерой Кудрявцевой о своем сыне в шоу "Секрет на миллион", Раиса Ивановна не смогла сдержать слез.

"Что я такого страшного сделала в жизни, чтобы меня за это наказать?!", – сказала актриса.

Выпуск шоу "Секрет на миллион" с Раисой Рязановой телеканал НТВ покажет в субботу, 15 мая.

Напомним, Данила Перов с ранних лет играл в кино. Сразу после рождения он снялся в фильме "День и вся жизнь". Примечательно, что в этой же картине играла Раиса Рязанова. Данилу Перова можно было заметить в таких известных сериалах, как "След", "Всегда говори "всегда", "Женская логика". Он также служил в театре "Содружество актеров Таганки".