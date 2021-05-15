Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Народ в ужасе от преображения детей Киркорова: Как мерзко видеть такое
Лысая? С Валерии сорвали парик
"Как же похожи": Дубцова шокировала снимком с любимой женщиной
"Какие глазки у малышки!": Стало известно о пополнении в семье Боярской
партнеры
Суббота
15 мая
Лента новостей
22:18
61-летнюю Кадышеву отправляют на "Евровидение" вместо Манижи
20:39
Убиваются собственные ткани: Тодоренко шокировала откровениями о перенесенной операции
20:22
Пушков отреагировал на слова Зеленского о европейской Украине: Это просто пустозвонство
20:03
Госпитализированному Топалову указали на дверь
18:12
"Я потеряла себя!": об униженную Яну Поплавскую вытерли ноги
18:05
"Семь лет и все": Харламов потерял состояние из-за развода с Асмус
17:34
Фронтмен группы "Нервы" подрался в московском баре
17:22
Голую Бузову облили помоями перед концертом: Страшно смотреть
17:21
На Украине назвали сроки возможных досрочных президентских выборов
16:39
"Настоящее бесстыдство": принца Гарри разнесли за нападки на королевскую семью
16:29
Миронов и Агуреева станут гостями Башмета в Красноярске
16:23
Более миллиона москвичей привились от коронавируса
16:10
У Дзюбы родился третий ребенок: обнародовано имя
15:17
"Встал и вышел *** отсюда": набычившаяся Водонаева напугала народ
15:01
"Потраченное время": растоптанная Зудина пожалела о содеянном
14:43
"Сочная!": сексуальная Загитова возбудила россиян
14:10
Партия Порошенко требует выселить Зеленского с президентской дачи
13:59
Дорога встала: публичная выходка едва не привела Джигурду в полицию
13:55
Беременная звезда "Дома-2" выходит замуж
13:10
"Волосы выпали": оставшаяся без носа экс-супруга Аршавина о своем состоянии
13:00
Харламов вскрыл похабные детали из жизни Варнавы: Он тебя попробовал как женщину?
12:31
Киркоров бросился спасать побитого экс-любовника Бузовой: Не трогай!
12:28
"Любой диалог бесполезен": дочь отказалась от общения с вдовцом Легкоступовой
11:55
Униженная Барановская врезала Аршавину за понты: Следит за мной?
11:51
С Первого канала трясут миллионы за грубое нарушение
11:09
"Грязный пиар!": свидетель вывел Проклову на чистую воду после секс-скандала
10:58
"Всем такого счастья!": Утяшева похвасталась огромным животом
10:43
Источники в Москве и Минске: Лукашенко запланировал визит в Россию на конец мая
10:32
Прожиточный минимум в России стали считать по-новому
08:05
"Порочный круг страданий и боли": принц Гарри плюнул в свою семью
06:06
"Перестала бояться": экс-подруга вскрыла грязную правду о расставании с Тимати
03:59
Юная дочь Якубовича показала пятую точку
02:05
"Как надоела": нацепившую прозрачное платье Волочкову просят прикрыться
23:58
"Лолиту переплюнула": молодая жена Цекало показала все прелести
22:39
В жуткой аварии под Самарой погибли люди
22:33
В Петербурге самокатчики избили сделавшего им замечание пешехода
22:26
Израильские танки открыли огонь у границ Ливана
22:18
Объявлено о взрыве звезды рядом с Землей
22:11
В Сочи произошла драка со стрельбой
22:08
В Верховной Раде заявили о претензиях Украины на Кубань
22:01
Россия восстанавливает связь по воздуху с еще пятью странами
21:39
На родину коронавируса обрушился ураган
21:19
"Таким мужикам – грош цена": Макееву пропесочили за издевательство над экс-супругой любовника
21:11
Курьезное ДТП в Петербурге попало на видео
21:04
На Украине зарезали известного ученого
20:36
Ургант сделал заявление о закрытии своего шоу: Дни оказались сочтены
20:18
В Казани эвакуировали еще одну гимназию
20:02
90-летний Краско убит горем из-за смерти близкой женщины
19:57
Взбешенный Слепаков сорвался на мат после заявления о разводе
19:41
Политолог Карбалевич: Евросоюз боится превратить Белоруссию во вторую Украину
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Разведенка": названа главная причина бешеной популярности Бузовой
57-летняя Азиза собралась рожать от молодого избранника
Голую Бузову облили помоями перед концертом: Страшно смотреть
Сидящий на шее Татьяны Васильевой сын застрял на одном из самых дорогих курортов мира
"Таким мужикам – грош цена": Макееву пропесочили за издевательство над экс-супругой любовника
Ургант сделал заявление о закрытии своего шоу: Дни оказались сочтены
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
61-летнюю Кадышеву отправляют на "Евровидение" вместо Манижи

61-летнюю Кадышеву отправляют на "Евровидение" вместо Манижи

Павел Воля предложил альтернативу певице Маниже. Комик решил, что Надежда Кадышева на "Евровидении" выступит лучше.
прочитано 862 раза

Юморист Павел Воля выступил с шутливым монологом на шоу Comedy Club. Он был посвящен певице Маниже и ее выступлению от России на "Евровидении" в 2021 году. Комик проанализировал общественный негатив в адрес артистки и сделал вывод о том, что Манижу нужно заменить на более подходящую исполнительницу, которая представляет собой яркий пример русской женщины. По словам комедианта, Надежда Кадышева прекрасно подходит на эту позицию.

ПО ТЕМЕ

Затравленная Манижа переписала текст песни для "Евровидения"

Петросян показал сдавшую Кадышеву

 Евровидение 2021

Сюжеты Евровидение 2021

"Когда изба горит, такая вот баба вылетает. Именно такие женщины идут из магазина по вечерам с пакетами", — прокомментировал Надежду Кадышеву комик. Шоумен выразил убеждение в том, что солистка ансамбля "Золотое кольцо" во многом превосходит молодую певицу с таджикскими корнями.


Кроме того, юморист признался, что хит Манижи не произвел на него положительное впечатление. Как выразился Павел Воля, смысла в песне "Русская женщина" куда меньше, чем в композиции Бурановских бабушек, которые заняли второе место на "Евровидении" в 2012 году.

Юмористическое выступление Павла Воли получило общественный резонанс. Критика в отношении певицы Манижи продолжает набирать обороты. Пользователи Сети открыто выражают недовольство треком "Русская женщина" и тем, что он будет звучать на "Евровидении" в Роттердаме.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Надежда Кадышева. Фото: Oleg Rodionov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 15 мая 2021, 22:18 Источник: Comedy Club ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

От детства на войне до всенародной славы: яркая жизнь певицы Manizha

комментарии

Ответить:

Гость740027
Пожаловаться Ответить
Ну а что?-очень даже аутентично-пусть Надюшка едит и зажигает-были же бурановские бабушки, девушка -инвалид на фоне горы и т.д., так что Кадышева вполне может побороться!
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Всем такого счастья!": Утяшева похвасталась огромным животом

Посыпались поздравления
Шоу-бизнес

"Грязный пиар!": свидетель вывел Проклову на чистую воду после секс-скандала

Коллега актрисы возмущена ее откровениями
Шоу-бизнес

С Первого канала трясут миллионы за грубое нарушение

Юрий Лоза заявил о своих претензиях
Шоу-бизнес

"Встал и вышел *** отсюда": набычившаяся Водонаева напугала народ

Звезда встала в позу

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года
"Караул!": обнародован шокирующий гороскоп от Василисы Володиной на май
Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+