Затравленная Манижа переписала текст песни для "Евровидения"

На днях прошла первая репетиция в Роттердаме. Для многих ее результаты стали неожиданностью.

Яркий костюм певицы Манижи не оставил никого равнодушным. Пышное платье было соткано из лоскутков ткани, сшитых в разных регионах нашей страны. Таким образом артистка решила поддержать русских женщин, которые много работают. В Сети активно высмеивали образ артистки, но многим пользователем посыл показался крайне интересным и благородным.

На репетиции выяснилось, что певица отличилась не только костюмом. Она изменила текст нашумевшей песни, за который ранее подверглась серьезной травле. Однако переписывать всю песню звезда не стала. Она подумала и поняла, что строка про женщин, которые "отскакивают от стены" – недостаточно сильная. Тогда слово было изменено. Теперь она поет о женщинах, которые достаточно сильны, чтобы "проломить стену".

Показалась ли слушателям занимательной новая строка или они просто прониклись Манижей – неизвестно. Однако всплыл новый факт. Теперь певица занимает верхнюю строчку в списке лучших участников по итогам репетиции.

Дело в том, что портал, посвященный "Евровидению" провел опрос. Почти сорок процентов участников проголосовали за отечественную исполнительницу. Второе место занял коллектив из Литвы, а третье – певица из Ирландии.

Эксперты портала полагают, что у Манижи крайне достойное выступление, которое может привести ее к большим результатам. Особенно им понравился тот факт, что команда звезды уделяет большое внимание самому образу, а также сумела объединить в номере различные народные символы.