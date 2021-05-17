"Она никому не дает": домогавшийся Ирину Безрукову режиссер дал актрисе под дых

Ирина Безрукова поделилась историей из прошлого, которую ей до сих неприятно вспоминать.

В программе "Звезды сошлись" на НТВ актриса вслед за другими коллегами заявила о харассменте. В молодости она дала от ворот поворот режиссеру, который ее домогался. Знаменитость считает, что отказ от интима плохо сказался на ее карьере.



Артистка никогда не была обделена мужским вниманием. При этом Ирина Безрукова заверила, что встречалась лишь с теми, кого любила. Как-то раз ей предложили профессиональный рост через кровать, но она не допускала даже такой мысли.

По словам звезды, в гримерке к ней подошел режиссер-постановщик, грубо схватив сзади. Ирина Безрукова отреагировала на приставания моментально, врезав нахалу по лицу. Режиссер опешил и удивился такому отпору. Актриса отметила, что он и после этого не оставил попыток ее добиться.

В другой раз мужчина позвал артистку в номер для обсуждения гонораров, где вновь попробовал максимально с ней сблизиться. Примечательно, что свою супругу в тот момент он попросил уйти на балкон. Женщина повиновалась.

Режиссер прижал Ирину Безрукову к стене и прямо заявил о своих намерениях, добавив, что если секса не будет, то он переозвучит артистку. Знаменитость вновь отказала навязчивому ловеласу. По словам звезды, когда у этого режиссера спрашивали о ее профессиональных качествах, он прямо отвечал: "Она никому не дает".

Ирина Безрукова призналась, что никогда не жалела о своей принципиальности. Она поняла, что идти на компромиссы с совестью – не для нее.

Как писали "Дни.ру", ранее вскрылись жуткие обстоятельства кончины сына Ирины Безруковой от артиста Игоря Ливанова. Наследник звездной пары скончался в возрасте 25 лет от острой сердечной недостаточности.

