Морщины и складки: Лицо 55-летней Безруковой вызвало оторопь

Личный фотоблог экс-супруги Сергея Безрукова пестрит прекрасными снимками. На них Ирина выглядит очаровательной и юной, покоряя сердца поклонников безупречной красотой. Некоторые пользователи Сети даже начали шутить, что актриса смогла узнать секрет вечной молодости и остановить время. Однако стало известно, что гладкая сияющая кожа и роскошные волосы, которые приковывают взгляд посетителей инстаграм-канала Ирины Безруковой, оказались результатом ретуши и обработки.
Звезда предстала перед камерой на презентации автобиографической книги "Жить дальше". Артистка вышла в свет в черном свитшоте с ярким принтом из пайеток. Кадры с мероприятия попали в Сеть и обнародовали изъяны внешности Ирины Безруковой — на лице женщины есть ярко выраженные морщины в области глаз, а шея знаменитости покрыта обширными складками, которые называют кольцами Венеры. Так россияне поняли, что в инстаграм-канале актриса умело скрывает возрастные изменения внешности с помощью фоторедактора.
Напомним, вскрылись шокирующие обстоятельства смерти сына Ирины Безруковой от артиста Игоря Ливанова. Наследник звездной пары скончался в возрасте 25 лет от острой сердечной недостаточности. Тело мужчины было найдено в запертой квартире.
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