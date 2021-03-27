Морщины и складки: Лицо 55-летней Безруковой вызвало оторопь

Бывшая жена знаменитого актера стала главной персоной на публичном мероприятии. Выяснилось, что Ирина Безрукова выглядит гораздо старше, чем на фото в инстаграм-канале.

Личный фотоблог экс-супруги Сергея Безрукова пестрит прекрасными снимками. На них Ирина выглядит очаровательной и юной, покоряя сердца поклонников безупречной красотой. Некоторые пользователи Сети даже начали шутить, что актриса смогла узнать секрет вечной молодости и остановить время. Однако стало известно, что гладкая сияющая кожа и роскошные волосы, которые приковывают взгляд посетителей инстаграм-канала Ирины Безруковой, оказались результатом ретуши и обработки.

Звезда предстала перед камерой на презентации автобиографической книги "Жить дальше". Артистка вышла в свет в черном свитшоте с ярким принтом из пайеток. Кадры с мероприятия попали в Сеть и обнародовали изъяны внешности Ирины Безруковой — на лице женщины есть ярко выраженные морщины в области глаз, а шея знаменитости покрыта обширными складками, которые называют кольцами Венеры. Так россияне поняли, что в инстаграм-канале актриса умело скрывает возрастные изменения внешности с помощью фоторедактора.

Напомним, вскрылись шокирующие обстоятельства смерти сына Ирины Безруковой от артиста Игоря Ливанова. Наследник звездной пары скончался в возрасте 25 лет от острой сердечной недостаточности. Тело мужчины было найдено в запертой квартире.