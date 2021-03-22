"Ее мамой называл": обнародованы ужасающие детали смерти сына Ливанова и Безруковой

Известно, что около десяти лет Игорь Евгеньевич был женат на Ирине Безруковой. Вместе они воспитали наследника Андрея и были одной из самых счастливых пар отечественного шоу-бизнеса. Все изменилось в начале 2000-х. Тогда актриса ушла от супруга к Сергею Безрукову. Разрыв стал настоящим испытанием для Ливанова, а его настоящей отдушиной был Андрей. Однако судьба распорядилась иначе.
14 марта 2015 года единственный наследник звездной пары неожиданно умер. Ему было всего 25 лет. Страшное событие просто выбило Игоря Ливанова из колеи: в последние годы они были невероятно близки. Супруга артиста Ольга также успела полюбить Андрея. На момент трагедии женщина была беременна.
Для избранницы артиста событие стало настоящим ударом. "Андрей ее мамой называл", – рассказал Игорь Евгеньевич. Он понимал, что его задача здесь – самому не впасть в депрессию и уберечь от этого супругу, вынашивающую его ребенка.
Ливанов отлично помнит тот страшный день. Тогда сын не пришел на работу и перестал выходить на связь. Квартиру наследника вскрыли и нашли его. Помочь молодому человеку уже не представлялось возможным. Он скончался от острой сердечной недостаточности. Игорь Ливанов был шокирован тем, насколько много его фотографий стояло в квартире Андрея. Он был очень привязан к отцу.
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