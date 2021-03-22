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Шоу-бизнес
"Ее мамой называл": обнародованы ужасающие детали смерти сына Ливанова и Безруковой

"Ее мамой называл": обнародованы ужасающие детали смерти сына Ливанова и Безруковой

Гостем последнего выпуска программы "Когда все дома" стал артист Игорь Ливанов. Он раскрыл подробности страшной трагедии, которую до сих пор не может пережить.
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Известно, что около десяти лет Игорь Евгеньевич был женат на Ирине Безруковой. Вместе они воспитали наследника Андрея и были одной из самых счастливых пар отечественного шоу-бизнеса. Все изменилось в начале 2000-х. Тогда актриса ушла от супруга к Сергею Безрукову. Разрыв стал настоящим испытанием для Ливанова, а его настоящей отдушиной был Андрей. Однако судьба распорядилась иначе.

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 Ирина Владимировна Безрукова

Ирина Владимировна Безрукова актриса

14 марта 2015 года единственный наследник звездной пары неожиданно умер. Ему было всего 25 лет. Страшное событие просто выбило Игоря Ливанова из колеи: в последние годы они были невероятно близки. Супруга артиста Ольга также успела полюбить Андрея. На момент трагедии женщина была беременна.

Для избранницы артиста событие стало настоящим ударом. "Андрей ее мамой называл", – рассказал Игорь Евгеньевич. Он понимал, что его задача здесь – самому не впасть в депрессию и уберечь от этого супругу, вынашивающую его ребенка.

Ливанов отлично помнит тот страшный день. Тогда сын не пришел на работу и перестал выходить на связь. Квартиру наследника вскрыли и нашли его. Помочь молодому человеку уже не представлялось возможным. Он скончался от острой сердечной недостаточности. Игорь Ливанов был шокирован тем, насколько много его фотографий стояло в квартире Андрея. Он был очень привязан к отцу.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 марта 2021, 11:13 Источник: "Россия-1" ✓ Надежный источник
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Эффектная Безрукова появилась на красной дорожке

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