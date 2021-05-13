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Шоу-бизнес
"Если ты все потратил в койке": Киркоров пнул отказавшегося от секса красавчика Колдуна

"Если ты все потратил в койке": Киркоров пнул отказавшегося от секса красавчика Колдуна

"Русское радио" объявило победителя конкурса "Пою любимое на "Русском". Он получил не только миллион, но и возможность спеть со звездой – в дуэте с Дмитрием Колдуном исполнил "Корабли". А потом с Колдунов встретился корреспондент "Дни.ру".
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Финал 65-го конкурса "Евровидения" состоится 22 мая. За победу будут бороться 20 отобранных в ходе двух полуфиналов, представитель Нидерландов — страны-хозяйки 65-го конкурса — и пять участников из стран-основательниц. Беларусь в этот раз в смотре европейской самодеятельности не участвует по политическим причинам.

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Но Дмитрий Колдун, который выступал на "Евросонге" в 2007-м и занял 6-е место, уверяет, что вполне мог бы снова поехать штурмовать этот конкурс. "Для этого, во-первых, надо иметь хорошую песню, которая попадает в сердца людей, – считает Колдун. – Во-вторых, иметь хорошего продюсера. Кто-то должен обязательно подтолкнуть! Когда у меня был Филипп Киркоров, был дан и определенный толчок, пинок, потому что без него все было бы не так. Ведь я сам по себе достаточно ленивый. А он помог мне и с песней, и с образом, и морально".

После того конкурса в Хельсинки дороги Колдуна и Киркорова разошлись. Говорили, что между ними кошка пробежала. Но сегодня все в прошлом. "У нас были терки, но мы недавно встречались, вспоминали о том, что было, что делали, – говорит Колдун. – Я благодарен ему до гробовой доски за все, что он сделал, чем помог мне".

Певец заверил, что сегодня ему было бы проще штурмовать музыкальный Евроолимп. "Сейчас морально не так страшно уже, – пояснил он. – Прежде все казалось очень поэтичным, но теперь понимаю, что "Евросонг" – вещь довольно прозаичная.

Колдун с победителем конкурсу "Русского радио". Фото: Дни.ру/ Феликс Грозданов

Раскрыл Колдун и интимные подробности подготовки к выходу на сцену. "Я точно знаю, что перед любым знаковым выступлением, где надо себя проявить и показать вокально, как, например, "Евровидение", секс противопоказан, – пояснил Дмитрий. – После секса не берутся высокие ноты. Если ты все потратил в койке, то можешь на сцене дать "петуха".

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Фото: Дни.ру/ Феликс Грозданов
Автор: 13 мая 2021, 09:39
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