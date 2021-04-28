"Секс – это так банально!": одинокий Киркоров нашел альтернативу регулярной интимной жизни

Филипп Киркоров стал гостем и обладателем престижной награды Cosmopolitan Man Awards. Корреспондент "Дни.ру" поздравил короля российской эстрады с очередной статуэткой и расспросил о личном.

Филипп признается, что сцена для него – самое важное и ценное в жизни. Ведь даже в день смерти мамы он не отменил выступление – настоящий Артист! Киркоров всегда идет в ногу со временем, придумывает смелые проекты и коллаборации – премьера очередной состоится в день его рождения 30 апреля. Вероятно, из-за самоотдачи и трудолюбия артист уже столько лет остается на пике популярности.

"На алтарь искусства надо положить все – личное, безналичное, наличное, – вздыхает Киркоров. – Поэтому, наверное, я до сих пор и один. Но я к этому уже привык и чувствую себя очень хорошо. Не буду говорить про миллионы поклонников, которые дарят цветы и намекают на личную жизнь (улыбается)".

"Я – врушка! – вдруг заявил артист. – Я не один! Я состою в свободных отношениях, потому что по своей природе – потрясающий непарный шелкопряд. Поэтому я – счастливый человек, как кошка, которая гуляет сама по себе. И никому ничего не должен, ничем не обязан. А вот мне многие должны".

Корреспондент "Дни.ру" спросил Киркорова прямо: хватает ли ему секса при отсутствии пары и регулярной интимной жизни. "Секс – это так банально! – вдруг ошарашил Филипп. – Не сексом единым жив человек! В жизни есть гораздо более интересные варианты времяпровождения. Параллельные сексу!"

Напомним, после развода с Аллой Пугачевой молва приписывала Филиппу Киркорову романы с певицами Анастасией Стоцкой и Ани Лорак, с диджеем Катей Гусевой. Причем последняя вхожа в дом к поп-королю, а его дети Катю обожают.