На несколько миллионов: шикарные подарки Гусевой от звезд увозили на грузовике

Самый известный диджей страны Катя Гусева для празднования 38-го дня рождения выбрала самый пафосный ресторан столицы – MODUS. Тут проходят престижные премии и церемонии, собираются все сливки общества. И торжество у Гусевой не стало исключением. Столы ломились от деликатесов, икру подносили килограммами, бармены устали делать невероятные коктейли – словом, пир был на весь мир!

Часовой сэт самой именинницы, зажигательное выступление группы "Эстрадарада" с их суперхитом "Вите надой выйти", поздравления от самых известных звезд, огромный торт – праздник у Кати Гусевой закончился далеко за полночь. А когда Катя увидела, сколько цветов и подарков ей принесли друзья, то ахнула – оказалось, для даров требуется грузовик! Корреспондент "Дни.ру" помог Гусевой разбирать презенты и узнал, что теперь принято дарить у звезд.

"Дизайнер Аника Керимова подарила мне спортивный костюм, – открыла первую коробку Катя. – Ирина Дубцова с подругой подарили дизайнерский розовый палантин от Louis Vuitton. Филипп Киркоров презентовал наряды из эксклюзивной коллекции Simone Roсha x HM – розовую сумку-шоппер и кружевную накидку. Диджей Грув – бусы ETRO. Алика Смехова – жемчужную нить. Братья-иллюзионисты Сафроновы – золотой браслет. Модельер Игорь Гуляев – белый красивый авторский свитшот. Дизайнер Никас – бежевое пальто. Друзья-стилисты – украшения от Versace. Анита Цой – красивую игрушку. Андрей Малахов и Асти прислали роскошные букеты. Стас Михайлов вручил изящные бокалы из хрусталя Baccarat, а Анита Цой – игрушечного изумрудного танцующего медведя".

Ориентировочная стоимость этих подарков – несколько миллионов рублей. Но так и дата серьезная, и гости – не бедные. "Я до сих пор не успела открыть все пакеты и свертки, – улыбается Катя. – Но очень счастлива тому, что у меня так много друзей!"

Напомним, накануне дня рождения Кати Гусевой пришла страшная весть – умерла ее лучшая подруга. Катя даже хотела отменить грандиозное торжество в MODUS, но друзья уговорили ее провести праздник. Тем более, ушедшая из жизни подруга не добрили бы скорби всегда веселой и жизнерадостной Кати.