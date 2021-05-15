"Настоящее бесстыдство": принца Гарри разнесли за нападки на королевскую семью

Принц Гарри шокировал народ новыми откровениями о своем детстве. Признания внука Елизаветы II вызвали резкую критику жизни.



Эксперта по делам монаршей семьи Великобритании Роберт Джобсон взбешен тем, как принц Гарри высказался об отце, деде и Ее Величестве.

Герцог Сассекский ранее в деталях поведал о своем, напав на родственников за то, как они его воспитывали. Он рассказал, что принц Чарльз и ныне покойный принц Филипп жестоко с ним обращались с молчаливого согласия Елизаветы II.

По мнению эксперта, у мужа Меган Маркл очень маленький опыт отцовства, чтобы судить своих родителей. Джобсон отметил, что слова герцога Сассекского нужно воспринимать всерьез, поскольку тот сам верит в то, что говорит. Он предложил серьезно задуматься о психическом состоянии принца Гарри.

Эксперт считает, что монарший наследник ведет себя неподобающе, расстраивая близких. "Это настоящее бесстыдство", — заявил Роберт Джобсон.

Как писали "Дни.ру", принц Гарри сказал, что в воспитании сына Арчи не позволит себе ошибок, допущенных в свое время его отцом. Он заявил, что намерен прервать цепочку "боли и страдания". Также герцог Сассекский признался, что посетил психотерапевта, который помог ему осознать, что его скандальные юношеские выходки и протест были следствием детской травмы и накопленной злости.