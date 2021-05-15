Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Народ в ужасе от преображения детей Киркорова: Как мерзко видеть такое
Лысая? С Валерии сорвали парик
"Как же похожи": Дубцова шокировала снимком с любимой женщиной
"Какие глазки у малышки!": Стало известно о пополнении в семье Боярской
партнеры
Суббота
15 мая
Лента новостей
16:39
"Настоящее бесстыдство": принца Гарри разнесли за нападки на королевскую семью
16:29
Миронов и Агуреева станут гостями Башмета в Красноярске
16:23
Более миллиона москвичей привились от коронавируса
16:10
У Дзюбы родился третий ребенок: обнародовано имя
15:17
"Встал и вышел *** отсюда": набычившаяся Водонаева напугала народ
15:01
"Потраченное время": растоптанная Зудина пожалела о содеянном
14:43
"Сочная!": сексуальная Загитова возбудила россиян
14:10
Партия Порошенко требует выселить Зеленского с президентской дачи
13:59
Дорога встала: публичная выходка едва не привела Джигурду в полицию
13:55
Беременная звезда "Дома-2" выходит замуж
13:10
"Волосы выпали": оставшаяся без носа экс-супруга Аршавина о своем состоянии
13:00
Харламов вскрыл похабные детали из жизни Варнавы: Он тебя попробовал как женщину?
12:31
Киркоров бросился спасать побитого экс-любовника Бузовой: Не трогай!
12:28
"Любой диалог бесполезен": дочь отказалась от общения с вдовцом Легкоступовой
11:55
Униженная Барановская врезала Аршавину за понты: Следит за мной?
11:51
С Первого канала трясут миллионы за грубое нарушение
11:09
"Грязный пиар!": свидетель вывел Проклову на чистую воду после секс-скандала
10:58
"Всем такого счастья!": Утяшева похвасталась огромным животом
10:43
Источники в Москве и Минске: Лукашенко запланировал визит в Россию на конец мая
10:32
Прожиточный минимум в России стали считать по-новому
08:05
"Порочный круг страданий и боли": принц Гарри плюнул в свою семью
06:06
"Перестала бояться": экс-подруга вскрыла грязную правду о расставании с Тимати
03:59
Юная дочь Якубовича показала пятую точку
02:05
"Как надоела": нацепившую прозрачное платье Волочкову просят прикрыться
23:58
"Лолиту переплюнула": молодая жена Цекало показала все прелести
22:39
В жуткой аварии под Самарой погибли люди
22:33
В Петербурге самокатчики избили сделавшего им замечание пешехода
22:26
Израильские танки открыли огонь у границ Ливана
22:18
Объявлено о взрыве звезды рядом с Землей
22:11
В Сочи произошла драка со стрельбой
22:08
В Верховной Раде заявили о претензиях Украины на Кубань
22:01
Россия восстанавливает связь по воздуху с еще пятью странами
21:39
На родину коронавируса обрушился ураган
21:19
"Таким мужикам – грош цена": Макееву пропесочили за издевательство над экс-супругой любовника
21:11
Курьезное ДТП в Петербурге попало на видео
21:04
На Украине зарезали известного ученого
20:36
Ургант сделал заявление о закрытии своего шоу: Дни оказались сочтены
20:18
В Казани эвакуировали еще одну гимназию
20:02
90-летний Краско убит горем из-за смерти близкой женщины
19:57
Взбешенный Слепаков сорвался на мат после заявления о разводе
19:41
Политолог Карбалевич: Евросоюз боится превратить Белоруссию во вторую Украину
19:38
Жители Сахалина удобрили огороды икрой
19:17
На Ямале произошел разлив нефти
19:06
В Москве автомобилиста ограбили на 300 тысяч
18:55
"Ты же изначально согласилась?": известная певица врезала Лорак за обвинения Меладзе в домогательстве
18:46
"Не хотели, чтобы я родила": возлюбленная Тимати чуть не потеряла ребенка
18:43
Греция сняла ограничения на въезд россиян
18:42
В Улан-Удэ ветеран войны устроился наркокурьером
18:22
Под Москвой задержали убийцу геодезиста
18:16
"Я жду извинений": тяжелобольного Зайцева втянули с новый скандал из-за долгов
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Разведенка": названа главная причина бешеной популярности Бузовой
"Брали наличкой": Анну Калашникову обманули на 16 миллионов рублей
57-летняя Азиза собралась рожать от молодого избранника
"Назначили бездаря": разъяренный Садальский объяснил уход Дроздовой из "Современника"
"Таким мужикам – грош цена": Макееву пропесочили за издевательство над экс-супругой любовника
Сидящий на шее Татьяны Васильевой сын застрял на одном из самых дорогих курортов мира
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Настоящее бесстыдство": принца Гарри разнесли за нападки на королевскую семью

"Настоящее бесстыдство": принца Гарри разнесли за нападки на королевскую семью

Принц Гарри шокировал народ новыми откровениями о своем детстве. Признания внука Елизаветы II вызвали резкую критику жизни.
прочитано 228 раз

Эксперта по делам монаршей семьи Великобритании Роберт Джобсон взбешен тем, как принц Гарри высказался об отце, деде и Ее Величестве.

ПО ТЕМЕ

"Порочный круг страданий и боли": принц Гарри плюнул в свою семью

Злость принца Гарри на отца видна невооруженным глазом: Задрожали ноги

 Новости королевской семьи Британии

Сюжеты Новости королевской семьи Британии

Герцог Сассекский ранее в деталях поведал о своем, напав на родственников за то, как они его воспитывали. Он рассказал, что принц Чарльз и ныне покойный принц Филипп жестоко с ним обращались с молчаливого согласия Елизаветы II.

По мнению эксперта, у мужа Меган Маркл очень маленький опыт отцовства, чтобы судить своих родителей. Джобсон отметил, что слова герцога Сассекского нужно воспринимать всерьез, поскольку тот сам верит в то, что говорит. Он предложил серьезно задуматься о психическом состоянии принца Гарри.

Эксперт считает, что монарший наследник ведет себя неподобающе, расстраивая близких. "Это настоящее бесстыдство", — заявил Роберт Джобсон.

Как писали "Дни.ру", принц Гарри сказал, что в воспитании сына Арчи не позволит себе ошибок, допущенных в свое время его отцом. Он заявил, что намерен прервать цепочку "боли и страдания". Также герцог Сассекский признался, что посетил психотерапевта, который помог ему осознать, что его скандальные юношеские выходки и протест были следствием детской травмы и накопленной злости.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Принц Гарри. Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/globallookpress.com
Автор: 15 мая 2021, 16:39 Источник: Daily Express ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Назван настоящий отец принца Гарри

комментарии

Ответить:

Гость 13620
Пожаловаться Ответить
сын конюха и ведет себя как конюх
упс
Пожаловаться Ответить
всё правильно сделал Гарик, мамина судьба перед глазами
разворошил это змеиное гнездо
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Всем такого счастья!": Утяшева похвасталась огромным животом

Посыпались поздравления
Шоу-бизнес

"Этого не прощу!": Киркоров пришел в ярость из-за Лорак

Артист следил за коллегами
Шоу-бизнес

Убитая горем Алентова появилась на траурном мероприятии

Актриса выразила соболезнования
Шоу-бизнес

57-летняя Азиза собралась рожать от молодого избранника

Артистка скоро выйдет замуж

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года
"Караул!": обнародован шокирующий гороскоп от Василисы Володиной на май
Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+