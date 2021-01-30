С жиру бесится: Утяшева пожаловалась на низкий уровень дохода

Супруга Павла Воли выразила недовольство уровнем семейного заработка, записывая ролик в элитном отеле Дубая. Ляйсан Утяшева сделала многозначительное заявление.

Российская гимнастка и телеведущая проводит отпуск вместе с мужем-юмористом в Объединенных Арабских Эмиратах. Стандартный отдых на местных курортах, который выбирают знаменитости отчественного шоу-бизнеса, пришелся им не по нраву. Звездная пара планировала обосноваться в роскошном пятизвездочном отеле, но это оказалось ей не по карману. Ляйсан Утяшева показала в инстаграм-канале обстановку этого элитного заведения, напоминающего дворец.

Спортсменка и ее супруг сняли для поклонников несколько коротких роликов в изысканных апартаментах в помпезной обстановке. Ляйсан Утяшева даже изъявила желание распластаться на полу, понимая, что в этом случае будет лежать на ковре марки "Versace". Однако жить в таком роскошном отеле у гимнастки и шоумена не получилось – для них это оказалось слишком дорого. Стоимость одной ночи в этом заведении составляет почти два миллиона рублей. "У меня появились комплексы. Мы очень мало зарабатываем", – призналась Ляйсан Утяшева на камеру.

Павел Воля не стал отмалчиваться и отметил, что у него появились мечты после посещения элитного отеля. В шутку он предложил Ляйсан Утяшевой выезжать на бесплатный пляж, чтобы сэкономить деньги на проживании.